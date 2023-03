Hace unos días, Rafa Castaño ganó 2.272.000 de euros tras completar el Rosco de 'Pasapalabra' de un tirón. Ni siquiera le dio la oportunidad a su rival, Orestes, de conocer sus preguntas. Y ahí, terminó la era de la eterna rivalidad entre ambos concursantes. Cientos de tardes compitiendo por un bote que terminó acumulando el mayor premio de la historia del programa.

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano. Apenas realizó una aparición pública tras perder el bote y gracias a un amigo suyo, se dio a conocer su actual estado anímico.

La polémica sobre el estado de salud de Orestes

Luis de Lama, amigo de Orestes y exconcursante de 'Pasapalabra', desveló en 'Espejo Público' que el burgalés estaba "muy desanimado". También apuntaba que Orestes pensaba mucho en las palabras que había tenido pero que no había aprovechado para ganar 'Pasapalabra'. De Lama apuntó que Orestes continuaba "pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho...". Es decir, no para de comerse la cabeza. "Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos", comentaba Luis de Lama que trató de darle "muchos ánimos" a Orestes.

Debido a esto, miles de personas se preocuparon por el estado del ex concursante y este se ha visto obligado a hablar: "No puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo."

El burgalés está enfadado tras las especulaciones sobre su estado de salud: "es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama.

Recientemente, Susanna Griso (que fue quien se hizo eco de las palabras de Luis de Lama) ha criticado a Orestes por su actitud. "Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo", ha dicho la presentadora de 'Espejo Público'.

"Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese", declara.

En este sentido, Griso cree que Orestes debería haber felicitado a su compañero por el premio, en lugar de quedarse en las sombras. "¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices 'me alegro por ti, enhorabuena Rafa', quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!", concluía.