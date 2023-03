El tema del día deriva de una de las polémicas más comentadas de los últimos años: los vientres de alquiler. Ana Obregón, protagonista de esta historia, ha sido madre por gestación subrogada a los 68 años, según adelanta 'Hola' y ha verificado 'YOTELE'. Según la revista del corazón, se trata de una niña que ha nacido sana en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami, donde en estos momentos se encuentra Ana ya con la nueva integrante de su familia.

Tras unos años muy duros en los que tuvo que afrontar la enfermedad y posterior pérdida de su hijo Aless y el fallecimiento de sus padres, Obregón se ha visto en la necesidad de pasar a una nueva etapa vital. 'Hola' ha tenido acceso en exclusiva a las primeras imágenes de Ana Obregón con su bebé en brazos y en una silla de ruedas, justo a la salida del centro hospitalario en el que ha nacido su hija. Algo que también ha derivado en miles de críticas.

Aun así, las redes sociales están divididas. Algunos usuarios creen que está en su derecho de ejercer como madre y criar a otro bebé, mientras que muchos otros piensan lo injusto y perturbador que es comprar un bebé. Asimismo, famosos y personajes televisivos se han sumado también al debate y han querido opinar al respecto.

Uno de ellos ha sido Joaquín Prat. El copresentador de 'El programa de Ana Rosa' ha hablado públicamente al respecto, posicionándose en contra de la decisión de Obregón. "Hay muchas formas, si tú tienes esa pérdida, de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida para niños que vienen de familias vulnerables o desestructuradas, como voluntario o con asociaciones que se dedican a la infancia... Pero es un acto de egoísmo que acudas a Miami a comparte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar", opina el presentador.

"Ana Obregón no ha sido madre, Ana Obregón va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro, si no que ha pensado más en ella misma que en el interés de la niña", sentencia.

También se ha mostrado serio al hablar sobre la imagen de Obregón saliendo del hospital con el bebé en silla de ruedas. "Hay imágenes en el reportaje en las que Ana Obregón sale en una silla de ruedas, en la que va con su bebé, que es la que utilizan las mujeres recién paridas, pero ella no ha parido...". Y añade la explicación: "Fernando Garea decía esta mañana que obedecía al protocolo hospitalario".