Un año más, 'Supervivientes' es el reality más mediático y exitoso de Telecinco. El concurso de supervivencia presentado por Jorge Javier Vázquez está dando mucho que hablar. Esta edición cuenta con participantes muy competitivos y una nueva presentadora en Honduras: Laura Madrueño. Normalmente, era Lara Álvarez quien ocupaba este lugar pero este año, por motivos personales, ha decidido no participar.

Madrueño, por su parte, está haciendo un gran trabajo y aporta mucha naturalidad a las galas de 'Supervivientes'. Aunque, en ocasiones, se equivoca como cualquier persona. La presentadora protagonizó un llamativo momento en la tercera gala de 'Supervivientes 2023'.

Después de conocerse la expulsión de Artùr Dainese por un ajustado resultado, la presentadora desveló por un lapsus uno de los grandes secretos de esta edición del reality de Telecinco como es la existencia de Playa de los Olvidados, localización a la que van los expulsados de la palapa y que los concursantes desconocen.

La metedura de pata

Recordemos que, en esta edición, cuando un concursante es expulsado por el público, este, sin saberlo, se va desterrado a la Playa de los Olvidados, una localización en la que ya se encontraba Jaime Nava. Ahí convivirán ambos hasta que se decida quién es el que sí o sí abandona el programa.

La cosa es que, desde el programa, se vende la expulsión como algo definitivo, como si el concursante se volviera a su casa. Entonces, cuando llegan a la isla, la sorpresa es mucho mayor. Resulta que Laura Madrueño habló más de la cuenta. "No te preocupes, ahora te vas con Jaime a la Playa de los Olvidados", le dijo al expulsado. Unas palabras que van directamente en contra de las mecánicas del concurso.

A Jorge Javier Vázquez se le escapó un "¡Ay dios!" pero prefirió no intervenir para no ‘remarcar’ el fallo. "¿Se supone que no lo podían saber?", se le escuchó decir a la presentadora cuando el expulsado se estaba subiendo a la embarcación. En redes sociales, le llueven las críticas a Madrueño, aunque también hay quien salió en defensa de ella asegurando que es una información que la mayoría de los concursantes conocen ya que se hace todos los años.

Laura Madrueño:

"Artur ahora te vas con Jaime a la Playa de los Olvidados"



J.j: AY DIOS!



Laura: Ellos no lo sabían? ( Se oye por detrás)



Laura: Ellos no lo sabían? ( Se oye por detrás)

OLE OLE OLE LA TREMENDA LIADA JAJAJJAJAJAJA #SVGala3