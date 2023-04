Un año más, 'Supervivientes' es el reality más mediático y exitoso de Telecinco. El concurso de supervivencia presentado por Jorge Javier Vázquez está dando mucho que hablar. Esta edición cuenta con participantes muy competitivos y una nueva presentadora en Honduras: Laura Madrueño. Normalmente, era Lara Álvarez quien ocupaba este lugar pero este año, por motivos personales, ha decidido no participar.

Recientemente, ha habido un nuevo susto en Honduras. Días después de que Laura Madrueño tuviese que ser asistida por los médicos del reality tras sufrir un golpe de calor en directo, ahora uno de los concursantes sufre una infección.

"Te va a doler"

Se trata de Bosco Martínez-Bordiú, uno de los más carismáticos de la edición, al que le ha picado una araña en la pierna izquierda, casi a la altura del glúteo. Después de tres días aguantando el dolor, el joven ha pedido ayuda en plena madrugada a las cámaras y llamaron a un enfermero para que lo curara.

"Lo más cerca que puedo explicar es que es como si fuese un picotazo de abeja metido", le contó al sanitario, que comenzó a extraerle el veneno. "Te va a doler, ¿vale?", le advirtió al concursante antes de apretarle.

"Seguro que es la picadura de una araña, porque tiene la misma forma clínica. Vamos viendo la evolución, ¿vale?", añadió el enfermero. Bosco se fue a dormir con el resto de sus compañeros.

A la mañana siguiente, el dolor le impedía caminar con normalidad. "Estoy sin poder hacer nada... Está en un sitio rarísimo", se quejó a sus compañeros. "Es un dolor como un punto, puuuuu... Como la picadura de una abeja, pero de continuo, un coñazo vaya".

Gema Aldón, fuera por una lesión

Después de varios días quejándose de una lesión en el codo que le impedía disfrutar de la isla con normalidad, el equipo médico del programa había decidido apartar a Gema Aldón de sus compañeros por unas horas para realizarle todo tipo de pruebas y descartas problemas mayores.

Entre lágrimas la joven dejaba a sus compañeros en la isla para enfrentarse al diagnóstico médico que finalmente le ha llevado a abandonar los Cayos Cochinos para poder ser atendida debidamente ya en España. Demostrando su fortaleza y sus ganas de seguir con el concurso, Gema había seguido con su vida en la isla a pesar de la lesión y es que, en los últimos días, la habíamos visto incluso pescar. "Tirando para adelante como los de Alicante", contestaba la superviviente cuando el presentador le preguntaba por su estado. "Estoy rabiando", decía sobre su dolor.

"Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", decía Gema antes de abandonar definitivamente el concurso.

Como era de esperar, Ana María Aldón también se mostraba muy emocionada desde el plató: "No se ha rendido nunca, tiene mucho amor propio. Se ha perdido a una gran superviviente" ha sentenciado.