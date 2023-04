'Masterchef 11' comenzó hace unas semanas y ya está dando mucho de qué hablar. Y es que, no hay un 'Masterchef' sin polémica. De nuevo, está en el centro del ojo público y es cuestionado por miles de personas.

Intoxicación masiva

El talent show de cocina es el culpable de una intoxicación masiva. Así lo relata una comensal que participó en el programa, concretamente en el Oceanográfic de Valencia. Irene, trabajadora de este lugar, participó en la prueba de exteriores y ha expuesto su mala experiencia en un hilo de Twitter: "Trabajo allí, y el programa invitó a los que libramos el pasado 19 de enero para participar en la grabación. De 70 personas, más de la mitad acabamos intoxicadas".

¡Todo un placer haberos acogido en nuestra casa submarina! 🥰 https://t.co/FtnC1MThld — Oceanogràfic València (@Oceanografic_vl) 9 de abril de 2023

"La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días", ha detallado.

"Mi empresa informó a MasterChef de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido, pero la cosa no llegó a nada", ha seguido contando.

Irene pide un poco de "decencia" ya que el programa no se ha disculpado: "Demostrar un poco de humanidad no les vendría mal, ya que de sanidad e higiene se ve que no tienen ni puta idea".

"Gracias MasterChef por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida. Ya que estamos os animo a investigar un poco más también la relación de MasterChef con la ganadería intensiva. Besis!", zanja.

Disculpas de 'Masterchef'

La productora de 'Masterchef', Shine Iberia, se ha visto obligada a disculparse: "Desde Masterchef lamentamos mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en Valencia, con quienes se estuvo en contacto en todo momento a través del Oceanogràfic, al tratarse de personal de la compañía".

"Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de Masterchef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen", justifica. "En el exterior de Valencia los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso, tal y como se informó y documentó a las autoridades sanitarias competentes cuando tuvimos conocimiento de los hechos", concluye.