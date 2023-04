La 'Isla de las Tentaciones' se ha convertido en uno de los formatos más exitosos y seguidos de todos los que produce Mediaset España. Es, sin duda, una de las marcas más fieles de Telecinco y mantiene enganchadas a millones de personas en cada edición. La actual está dando mucho que hablar y con cada programa, se logran miles de comentarios en redes sociales, así como ser tendencia en internet varias horas después de haber terminado.

Los secretos

Pese a las críticas y las polémicas por el contenido del programa y la idea de su creación, sigue teniendo mucho éxito. El programa se graba en las paradisíacas playas de República Dominicana en verano, es decir, que al momento de emitirse en España, ya se sabe cómo termina.

Han salido a la luz muchos ‘secretos’ acerca de 'La Isla de las Tentaciones' como la cantidad de alcohol que el programa les permite consumir o la razón por la que todas aquellas personas que utilizan gafas no pueden llevarlas durante el rodaje. Incluso algunos concursantes que han pasado por 'La Isla de las Tentaciones' han decidido sacar los trapos sucios para hablar de su descontento con el programa.

Sin embargo, hoy en día siguen surgiendo muchas dudas entre los espectadores: el sueldo que ganan las parejas que acuden, si los protagonistas son realmente personas anónimas o se trata de actores a los que simplemente les dicen lo que deben hacer y con quién, o si las presentaciones de los solteros están guionizadas.

La pregunta del millón

Sorprendentemente no. Los participantes de La isla de las tentaciones no son actores ni tienen un guion. No obstante, los discursos que los solteros recitan a la hora de presentarse son frases que el programa les impone, como ya afirmó anteriormente una exconcursante.

En el caso de La isla de las tentaciones, la propia productora busca un perfil concreto y por eso es el programa el que va en busca de los concursantes. Por lo tanto, algunos de los participantes ya habían pasado previamente por otros programas de temática parecida, como es el caso de Fiama Rodríguez, participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' o Andrea Gasca, participante de First Dates.

A pesar de no ser actores, se cree que hay parejas que antes de acudir al programa tenían pactado lo que harían dentro de la isla y qué límites pasarían y cuáles no.