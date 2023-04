Uno de los concursos más míticos de la televisión vuelve este verano tras muchos intentos fallidos. La principal diferencia es que ya no contará con la tradicional y querida vaquilla por aplicación de las últimas leyes de protección animal. Según ABC, este jueves el Consejo de Administración de RTVE aprobará la producción de un total de siete capítulos con un presupuesto de 3,8 millones de euros, 542.857 euros más IVA por episodio.

El presentador volverá a ser Ramón García, que lleva años luchando por la vuelta del programa, que presentó durante la mayoría de las 14 temporadas anteriores. La empresa productora será Europroducciones, su creadora en 1995.

Fuentes de la Corporación pública explican que se están buscando «alternativas» para sustituir a la tradicional vaquilla, como por ejemplo, un falso dragón. El programa se volverá a estrenar en la 1 de TVE.

De momento, poco se sabe de cómo afrontará esta ausencia TVE, ya que la vaquilla era uno de sus elementos esenciales y que más conectaba con la audiencia. Por este motivo, miles de comentarios negativos están llenando las redes sociales, alegando que sin la vaquilla "no será lo mismo".

Hace meses, Ibai Llanos ya planteaba hacer una versión del 'Grand Prix' con Ramón García para su canal de Twitch. "Me parece fantástico. Y hacerlo para la gente de aquí. Anda que la gente joven nueva que no conocía ese formato no lo iba a pasar bien. Moderno y actualizado. Con juegos nuevos", comentó el presentador. "¿Qué mejor locutor para retransmitir eso que tú? Y yo de presentador allí, las cosas como siempre".

Sin embargo, parece que esta idea se ha quedado atrás y será finalmente TVE quien traiga de vuelta el icónico programa.