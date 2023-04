El mes pasado, Rafa Castaño ganó 2.272.000 de euros tras completar el Rosco de 'Pasapalabra' de un tirón. Ni siquiera le dio la oportunidad a su rival, Orestes, de conocer sus preguntas. Y ahí, terminó la era de la eterna rivalidad entre ambos concursantes. Cientos de tardes compitiendo por un bote que terminó acumulando el mayor premio de la historia del programa.

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano.

Poco después de acabar su experiencia en el programa de Antena 3, Orestes desapareció. Apenas dio una entrevista a un medio de comunicación, nadie le veía y sus redes sociales tampoco se actualizaban. Un conocido del burgalés admitió que no estaba pasando por una buena racha, ya que han sido meses de mucha exposición pública y competición.

Aun así, Orestes salió a desmentir esto. Alegó que se habían tergiversado las palabras y negó estar pasando por una mala racha. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", zanjó en redes sociales.

Pues ahora, vuelve a utilizar su Twitter para dar cuenta de que le han hackeado la cuenta de Instagram. "Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor", le dice a sus seguidores a través de un tweet.

También pide, ya a través de otro tweet, que denuncien la cuenta de Instagram para que la borren, porque los hackerse le han cambiado la contraseña y ni siquiera puede acceder.

¿Y qué han hecho con la cuenta de Instagram? Pues como se puede apreciar, se está aprovechando del nombre de Orestes para vender bitcoins, que todo apunta además a que sea una estafa.

Hace unos días, el concursante de Pasapalabra abandonaba el país para aprovechar la Semana Santa y viajar a Israel, donde ha visitado la Basílica de Getsemaní, n el Monte de los Olivos. En su interior se encuentra la porción de roca en la que, según la tradición, Jesús oró la noche de su arresto, después de celebrar la Última Cena.

La basílica descansa sobre los cimientos de dos templos anteriores, una basílica bizantina del siglo iv, destruida por un terremoto en el año 746 y una capilla cruzada del siglo xii, abandonada en 1345. Las obras del edificio actual, diseñado por el arquitecto Antonio Barluzzi,1 se llevaron a cabo entre 1919 y 1924 empleando fondos provenientes de distintos países (de ahí su apelativo de las naciones) como: Argentina, Brasil, Chile, México, Italia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos. Cuyos símbolos aparecen en los mosaicos del techo en recuerdo de su contribución en la construcción.

El frontal de la iglesia es una fachada de estilo neobizantino, con una serie de pilares. Como remate, un mosaico mostrando simbólicamente a Jesucristo como enlace entre Dios y la humanidad. El techo en forma de burbujas, los pilares anchos y el mosaico refuerzan la apariencia arquitectónica bizantina de la iglesia.