El pasado 16 de marzo, 'Pasapalabra' vivió una noche icónica y Rafa hizo historia de la televisión al llevarse el bote más grande que jamás se ha acumulado en el programa, 2.272.000 de euros. El sevillano arrasó el rosco y no le dio a Orestes la oportunidad de jugar, ya que se lo hizo del tirón.

Así fue el momento

Ninguno de los dos concursantes imaginaban que esa iba a ser la última vez que se enfrentarían al Rosco, aunque realmente, el burgalés ni siquiera pudo conocer las preguntas del suyo.

Roberto Leal comenzó el turno con Rafa y el sevillano inició, seguro de si mismo, un Rosco que cambiaría su vida. Una palabra tras otra, no paró. Tras un silencio tenso y esperanzador por la respuesta a la letra Z, el presentador gritó que Rafa había acertado y el concursante se quedó en un estado de shock del que no pudo salir hasta que terminó la emisión.

La realidad

Lo que muchos se preguntan ahora es, ¿Cómo se estará gastando Rafa el dinero? La respuesta está claro. El ex concursante habló de ello en el programa hace tiempo: "Hacer una locura muy loca en este mundo que es hacer cosas no para ganar dinero, sino por placer", desvela. El sevillano se refiere a conseguir tiempo y poder dedicarlo a lo que realmente le apasiona sin tener sobre él la presión económica de ganar un sueldo cada mes.

"Ese dinero -asegura Rafa- te permitiría tumbarte a leer, a aprender idiomas o estudiar carreras sin preocuparte". Ganar el bote "reduce mucho tus posibilidades de infarto y enfermedades del corazón" porque él, en esa situación, "viviría muy tranquilo".

Menos de un mes después de hacerse millonario, el periodista ha contado en una entrevista para Pronto cuáles son sus planes después del concurso. Así, dijo lo siguiente: "No quiero un piso, ni un coche, ni lujos, porque no los necesito. Sé que suena raro, pero solo pienso en comprarme libros, tumbarme y leérmelos, y en comer y viajar", ha enumerado, añadiendo posteriormente la posibilidad de invertir. Después del descanso, ha señalado que tiene intención de buscar un empleo. "El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y, si puede ser teletrabajo y de pocas horas, maravilloso", ha afirmado.

Relación distanciada con Orestes

"Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho. Ahora quiero dejarlo tranquilo porque está todo muy reciente", ha explicado Rafa. Aun así, afirma que le escribirá más adelante para saber cómo está. Sin embargo, sobre darle un piquito del premio, ha dado una respuesta negativa. "¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza".