El 29 de mayo llega 'Supergarcía' a Movistar Plus+, la docuserie producida por Dadá Films & Entertainment y dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, ambos nominados al Goya, narrará la vida profesional y personal de uno de los periodistas más influyentes y polémicos de la historia de España.

"En España, 1.455.085 personas se apellidan García... Pero García sólo hay uno... Vuelve José María García", anuncia la plataforma que emitirá la producción que contará con un total de tres episodios lanzados semanalmente cada lunes.

Por otro lado, la promoción no termina ahí Movistar Plus+ lanza un aperitivo con todo lo que abarcará la docuserie: "García vuelve a un estudio de radio para contar su verdad y despedirse por fin de sus oyentes. Incluye, además voces no siempre concordantes que recuerdan su apasionante carrera".

Por otro lado, 'Supergarcía' contará con la presencia de sus hijos, Ana José Cancio, Javier Ares, Iñaki Gabilondo, Arturo Pérez Reverte, Juanma Castaño, Cristina Pardo, Alfredo Relaño e incluso Mariano Rajoy, entre otros. Sus creadores quieren a responder a preguntas jamás resueltas ¿Cómo llega García a convertirse en el rey de la radio? ¿Cómo un periodista deportivo llegó a adquirir tan altas cotas de poder? o ¿Por qué García se marcha de un día para otro sin despedirse de sus oyentes?