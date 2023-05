Jesulín de Ubrique parece haberle cogido el gusto por la televisión tras haber estado apartado varios años, y que su actual mujer, María José Campanario, decidiese alejarse totalmente del mundo de la prensa. En los últimos tiempos, el extorero se ha convertido en uno de los grandes fichajes de los distintos espacios en los que ha estado presente como 'El Hormiguero' o 'El Desafío' en Antena 3, o su próxima participación en la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' en la cadena pública. También que será entrevistado por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

Aunque Belén Esteban ha asegurado que "ya no tengo nada que hablar, él y los suyos saben lo que hay", la colaboradora no ha podido morderse la lengua y ha confesado que no ha recibido su ayuda y atención en todos estos años: "Tampoco nos hace falta así que no pongas medallitas, a esa la he parido yo, pero sabes qué, que es tuya, aunque otras personas que están cerca de ti piensen que no es tuya".

Belén ha dejado claro, una vez más, que "ante esa (su hija), mato porque esa es la que me duele a mí, tú tendrás cuatro, pero yo tengo a una" y ha asegurado que "toda la familia sabe lo que hay, lo que pasa es que muchos se callan por miedo".

La colaboradora se alegra de que ahora haya decidido ir de plató en plató porque le va a venir muy bien, puesto que "es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene y yo no necesito nada, yo solo necesito que en vez de tres son cuatro y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo y hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos".

Enfadada y molesta con las contradicciones de su expareja, Belén ha desvelado que "aquí no se puede hablar de 'La Jose', pero él va a un programa de Bertín Osborne a hablar de su vida" y ha vuelto a asegurar que "no quiero hablar de la persona que tenemos en común porque me lo ha prohibido, pero qué suerte tienes tú y todos, la familia, tanto la tuya como la mía, sabemos lo que hay... al igual que mucha gente de Ubrique".

Unas demoledoras declaraciones sobre las que Europa Press ha preguntado a Jesulín tras su visita a 'El Hormiguero'. Lejos de responder a la madre de su hija Andrea, o de defenderse de las durísimas acusaciones, el marido de María José Campanario ha reaccionado con total indiferencia y no ha dudado en reírse al escuchar cosas tan fuertes como que Belén le ha llamado desgraciado.

No le contesta a los mensajes

Por otro lado, María Patiño le ha preguntado a Belén porqué cree que Jesús no le responde a los mensajes que le manda y lo tiene muy claro: "porque se avergüenza y lo sé" y también ha asegurado que no le perdonaría "porque lo más importante para mí ha sufrido y ante esa no hay nadie".

A Belén le "parece muy injusto porque todos sabemos lo que hay" y ha asegurado que su hija "lo quiere y a sus hermanos"... y que el motivo por el que no habla en televisión es porque ésta se lo ha pedido.