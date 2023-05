Un año más, 'Supervivientes' es el reality más mediático y exitoso de Telecinco. El concurso de supervivencia presentado por Jorge Javier Vázquez está dando mucho que hablar. Esta edición cuenta con participantes muy competitivos y una nueva presentadora en Honduras: Laura Madrueño. Normalmente, era Lara Álvarez quien ocupaba este lugar pero este año, por motivos personales, ha decidido no participar.

Un jueves más la gala de 'Supervivientes' nos revela quién es el último expulsado del reality. Esta semana ha sido el turno de Diego, que no ha logrado convencer al público con su paso por la isla acabando con su concurso. Sin lugar a dudas a estas alturas del programa los concursantes están sacando lo mejor y peor de ellos y es que el hambre, el cansancio y las ganas de llegar hasta el final están haciendo que algunos de ellos muestren su peor versión.

Uno de los momentos más destacados para la noche fue el drama de Bosco. La organización del programa ha perdido la paciencia con él. Su última y peligrosa acción en el mar ha obligado a uno de los inspectores del programa a acudir a por él para reñirle. Y es que, no es la primera vez que sucede.

Saltó del helicóptero haciendo una voltereta mortal en el aire el día de su presentación en los Cayos Cochinos (algo que está terminantemente prohibido), se lanzó de mala manera hacia una plataforma puntiaguda de madera en una de las pruebas, pese a las indicaciones de Laura Madrueño. Ahora, Bosco ha hecho lo imperdonable.

Ha decidido salir a pescar cruzando los límites establecidos por la isla y por la propia organización del programa. Una inspectora de Bulldog TV lo llamó a grito limpio, al igual que varios de sus compañeros, haciéndoles caso omiso a todos. Sin embargo, el participante continuó buceando en una zona peligrosa.

El castigo que le han impuesto consiste en estar, hasta nueva orden, atado por el pie a uno de sus compañeros de la isla, perdiendo así la libertad de poder sobrevivir a su manera. Además, y debido a la actitud jocosa de Bosco, Jorge Javier Vázquez se enfadó con él en mitad de la gala.

"¡Basta ya! Dentro del concurso tu seguridad es nuestra responsabilidad, y al menos, lo que tienes que hacer, que ya no lo haces por ti, es por respeto al equipo que está trabajando porque el concurso llegue a buen puerto. Si te dicen las cosas no es por ningún capricho, esto no es una clase de colegio que el profesor te castiga y te echa de clase. Aquí estamos hablando de cosas muchísimo más importantes. O sea que, basta ya", le comunicó el presentador.