Telecinco se prepara para iniciar un nuevo e importante ciclo a partir de la próxima temporada. La nueva dirección de Mediaset, encabezada por Alessandro Salem, ha decidido cancelar 'Sálvame', el programa más polémico y que más veces ha traspasado las líneas rojas del buen gusto en toda su historia.

Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE y ha adelantado El Mundo, Ana Rosa Quintana salta a la franja de tarde para cubrir el hueco que deja el espacio comandando por Jorge Javier Vázquez.

De esta manera, se cumple una de las promesas de los nuevos directivos: reformar por completo Telecinco de manera gradual y terminar con los programas más nocivos de su parrilla, enfocándola hacia unos contenidos familiares y aptos para todos los públicos.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, Mediaset lleva trabajando desde el pasado mes de enero en el relevo de ‘Sálvame', cuyo final es la crónica de una muerte anunciada, tras acabar hace tres meses con los contenidos y los personajes más polémicos a través de una remodelación de su código ético.

Sin embargo, muchos le echan la culpa a Rocío Carrasco. Tanto excolaboradores como seguidores del programa han acusado a Rocío Carrasco de ser la responsable de la cancelación de 'Sálvame'. Uno de ellos ha sido su exmarido Antonio David Flores. El malagueño es uno de de los enemigos del programa, incluso Mediaset le impuso el veto de que la cadena no hablara nunca más de él.

Antonio David hizo un directo a través de sus redes sociales en el que criticó al programa y se alegraba de su cancelación: "El día 16 de junio prometo que estaré aquí con una botella de champán (…) Hoy voy de negro precisamente por ellos. Porque me despidieron hace más de un año y medio y tarde, pero ellos también van a caer".

El malagueño también aprovechó para arremeter contra la hija de Rocío Jurado: "El responsable de toda esa pérdida de audiencia ha sido vuestro caballo de Troya: La Fábrica de La Tele y el documental de Rocío Carrasco", declaraba.

También le ha echado las culpas Jesús Manuel Ruiz, excolaborador de la Fábrica de la Tele comentó cual fue el principio del fin de 'Sálvame': "La politización de un programa de entretenimiento que defendió a las pancartas de la izquierda y extrema izquierda con una crítica feroz a Isabel Díaz Ayuso".

Además, añadió: "Meses después llegó Rocío Carrasco con su docuserie o cuento. Desde el 22 de marzo de 2021, Sálvame fue otra cosa. Por donde pisa la hija de ‘la más grande’ no crece la hierba".

Y así, muchos usuarios en redes sociales manifiestan el mismo pensamiento.

Lo único bueno que ha hecho bien en su vida Rocío Carrasco, ayudar a que Sálvame desaparezca. #YoMeRebelo6M 🌊💙 — Jessica (@Lady_Gamberra) 6 de mayo de 2023

Sálvame murió por culpa de Rocio Carrasco — Hume 🕊️🇮🇹 (@comptxell) 5 de mayo de 2023

Salvame con las duco serie de Roció Carrasco , la audiencia televisiva ha respondido a cambiar de cadena y dejar de verlo , de ahí su fracaso ... — RosarioMéndendezgar (@mendendezgar) 6 de mayo de 2023

¿Nuevas acciones legales hacia Antonio David Flores?

Julia Otero ha entrevistado a Rocío Carrasco sobre la repercusión de su documental 'Contar la verdad para seguir viva', emitido por Telecinco en 2022 y otros aspectos de su vida. Otero subrayó el impacto social que tuvo la emisión de ese documental: "Ese mes, las denuncias crecieron en un 61%". Rocío Carrasco se sinceró: "si he contribuido en que la sociedad avance de alguna forma, me doy por satisfecha".

Asimismo, explicó el origen de la docuserie en la que destapaba las vivencias con Antonio David Flores: "Llega un momento en que me veo obligada a contar determinadas cosas porque no quiero seguir viviendo de esa forma." Pero, al mismo tiempo, ha revelado que "hay muchas cosas que no conté", tanto por cuestiones legales como por su propio bienestar. Con voz tranquila, Rocío Carrasco soltó la bomba: "No se ha abierto nada, pero estamos estudiando la reapertura. Se está estudiando"