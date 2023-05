Jesulín de Ubrique parece haberle cogido el gusto por la televisión tras haber estado apartado varios años, y que su actual mujer, María José Campanario, decidiese alejarse totalmente del mundo de la prensa. En los últimos tiempos, el extorero se ha convertido en uno de los grandes fichajes de los distintos espacios en los que ha estado presente como 'El Hormiguero' o 'El Desafío' en Antena 3, o su próxima participación en la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' en la cadena pública.

El de Ubrique se ha sincerado con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y, como se rumoreaba, no ha hecho ni una sola mención a Belén Esteban aunque sí se ha hablado de Andrea, la hija que tiene en común con la de Paracuellos.

Ha comenzado hablando de su último hijo, Hugo, que el próximo 7 de junio celebrará su primer cumpleaños y en el que tanto María José Campanario como él están completamente volcados. "Lo llevo muy bien. Está feo decirlo pero soy un fuera de serie, soy un máquina" ha confesado orgulloso cuando Bertín le ha preguntado cómo lleva cambiar pañales y el haberse convertido en padre a los 49 años. Un bebé que, como ha confesado, "ha sido una sorpresa pero una nueva bendición de Dios".

Una paternidad que, como ha reconocido, está viviendo de manera diferente a Andrea, Julia y Jesús Alejandro -sus otros hijos- ya que "antes pasaba mucho tiempo fuera de casa por mi profesión". "Toreaba mucho, muchos viajes... y además una pretemporada, tentaderos... Ahora que veo los toros desde la barrera, tengo mucho más tiempo para la familia, amigos, para mí mismo", ha explicado.

Sorprendido, Bertín le ha preguntado a Jesulín cómo han logrado que en un año -que Hugo cumplirá dentro de tres semanas- no se haya filtrado ninguna imagen del pequeño. Un momento en el que el torero ha dejado claro que su objetivo principal es "cuidar la privacidad" del bebé y la de sus hermanos: "Tú pones unas líneas y si tú eres el primero que no las pasa... Tengo muy claro que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mi hijo. De los cuatro. No voy a pasar ninguna línea que pueda perjudicarlos. Y tengo claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos", ha afirmado en la que ha sido su única mención durante la entrevista a la hija que tuvo con Belén Esteban, Andrea.

En la misma línea, María José Campanario, con la que desvela que le va "muy bien" después de más de dos décadas de amor porque "vamos a una": "Tengo una cosa muy buena con mi mujer. Todo lo hablamos. Lo bueno, lo malo, las decisiones que queramos tomar... Mi mujer y yo somos uña y carne. En todas las circunstancias que nos veamos y la verdad es que nos ha ido muy bien", ha confesado.