El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Parecía que todo iba bien, sin embargo, un nuevo varapalo golpeó el compromiso de Falcó y Onieva. A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se quedó sin vestido de novia. Una impactante noticia que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- anunció a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, decidió romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

Sin embargo, la hija de Isabel Preysler encontró rápidamente un plan B con Carolina Herrera. Un par de viajes a Nueva York, que para ella es lo más normal del mundo, y solucionado. La marca de la diseñadora de origen venezolano será la que la vestirá con un diseño que ya ha recibido la aprobación de su madre.

Esto ha sido lo que ha enfadado a Belén Esteban. Como defensora del producto nacional, que exporta con sus gazpachos, cremas y patatas fritas, no le ha gustado nada Falcó haya cruzado el charco en busca de un vestido. "Con la moda que hay en España, ¡qué vergüenza que te vayas a Nueva York", ha repetido muy indignada en varias ocasiones este miércoles. "Con las marcas tan buenas que tenemos en este país con miles de diseñadoras de aquí. ¡Y encima te van a pagar!", le reprochaba.

Una polémica más

No es la primera vez que Belén Esteban carga contra Tamara Falcó. La marquesa dijo ciertas barbaridades en México al participar en un congreso ultracatólico sobre familias: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal...”.

Unas palabras que causaron una enorme polémica y que enfadaron a la de Paracuellos: "Yo sí que he sido muy defensora de Tamara con todo lo que ha pasado, pero he visto lo que ha hecho este fin de semana en México y hay cosas que, yo soy cristiana, y a mí se me cae la cara de vergüenza tener que estar escuchando las tonterías y las gilipolleces que dice”, afirmó contundente.