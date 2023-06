'Sálvame' está viviendo sus últimos días. El programa que lleva más de 14 años acompañando a los españoles en las tardes de Telecinco se despide el 23 de junio. Telecinco se prepara para iniciar un nuevo e importante ciclo a partir de la próxima temporada. La nueva dirección de Mediaset, encabezada por Alessandro Salem, ha decidido cancelar 'Sálvame'.

Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE y ha adelantado El Mundo, Ana Rosa Quintana salta a la franja de tarde para cubrir el hueco que deja el espacio comandando por Jorge Javier Vázquez.

De esta manera, se cumple una de las promesas de los nuevos directivos: reformar por completo Telecinco de manera gradual y terminar con los programas más nocivos de su parrilla, enfocándola hacia unos contenidos familiares y aptos para todos los públicos.

A 15 días del final del programa, Belén Esteban se ha derrumbado y sincerado sobre lo que siente cada vez que mira la cuenta atrás. La de Paracuellos siempre ha intentado animar a sus compañeros pero este lunes tuvo un bajón en pleno directo y así se lo confesó a Adela González.

"Yo me emociono mucho con las cosas y cuando paso y veo ahí que pone 15 pues me emociono. Pero no lloro de tristeza ni de pena pero os voy a echar mucho de menos", explica.

Al borde de las lágrimas, Belén Esteban reconocía qué es lo que iba a echar más de menos cuando se acabe 'Sálvame'. "Voy a echar de menos todo: a mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo... Pero no lo digo en tono de tristeza o de pena, a ver llevamos aquí 14 años hemos discutido, nos hemos matado luego nos hemos querido con locura", señala.

Además, el pasado fin de semana fue a disfrutar del concierto de Manuel Carrasco en Sevilla y la gente le recibió con mucho cariño: "No sabéis la gente, igual que muchos nos ponen verdes, otros dan mucho cariño hacía mí, hacia mis compañeros y hacia el programa que hemos hecho".

"Y tengo que decir una cosa y lo diré siempre: "Sálvame para mí, para Belén Esteban ha sido y será el programa de mi vida", palabras que provocaron las lágrimas de Alberto, el director del programa. "Es que no sabes lo que le voy a echar de menos y también voy a echar de menos a los de sonido, a los cámaras que se han comido todo lo nuestro" y Laura Fa quería saber si a ella también la echaría de menos. "A tí también desgraciadamente hija mía" bromeaba la de Paracuellos. "¿Sabéis lo que más me emociona a mí y lo digo de corazón? a toda esa gente mayor que me para y me dice qué vamos a hacer les digo no os preocupéis que la vida sigue", sentencia.

Se enteraron en directo

Lo peor de todo es que parece que nadie avisó a los trabajadores del programa de esto y muchos de ellos se enteraron en directo. En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un video que demuestra esto. Unas imágenes que el viernes, fecha en la que ‘El Mundo’ desveló en exclusiva la cancelación del formato, tan solo pudieron ver los abonados de Mitele Plus al haber finalizado ya la emisión en Telecinco.

Ahora, está por todo Twitter. Ningún colaborador se atreve a hablar al respecto en directo, pero sus caras de desconcierto lo dicen todo. María Patiño, Terelu Campos, Carmen Alcayde, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Carmen Borrego buscan constantemente en sus teléfonos. “¿Dónde entro? Estoy mirándolo”, se escucha a través de uno de los micrófonos abiertos.

Patiño, por su parte, da paso a una información con los ojos llorosos. “Tú puede, es duro, pero tú puedes”, le dice Alcayde. Acto seguido, la presentadora abandonaba corriendo el plató. Josep Ferré, imitador del programa, también se percata de la sospechosa seriedad de todos los colaboradores y del tenso momento que se está viviendo en plató. “¿Y esta seriedad, tío? ¿Por qué ahora?”, expresa el humorista.