'Masterchef' vivió anoche uno de los momentos más esperados por los espectadores desde su estreno. Luca, el concursante más polémico de la historia del formato, acabó siendo expulsado tras elaborar un plato incomestible. El joven, que semana tras semana ha recibido innumerables críticas por sus escasas habilidades para la cocina, tuvo que colgar el delantal para alegría de algunos de sus compañeros.

Después de que Pepe Rodríguez comunicara la expulsión de Luca, el juez argumentó los motivos por los que habían tomado esa decisión: "Tu plato no se podía comer. Con esa tinta cruda que embadurnaba todo... No se podía comer". "Era horrible, pero bueno, me voy a mi casa", se resignó a decir el tiktoker antes de echarse a llorar y hacer balance de su paso por el programa.

"Luca entró siendo una persona superficial, materialista, y aquí me he dado cuenta de que hay más vida más allá de un móvil" https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/pU4Q1Ic8gz — MasterChef (@MasterChef_es) 6 de junio de 2023

"Luca entró siendo una persona un poco artificial, materialista. Aquí me he dado cuenta de que hay más vida detrás de un móvil y que puedes ser feliz con pocas cosas", admitió durante su despedida: "En la casa nos divertíamos con un globo, haciendo bailes y tonterías, pero nos lo pasábamos bomba".

Por otro lado, Pepe aseguró que Luca será "un ejemplo para muchos jóvenes que se piensan que todo está en una pantalla y que se olvidan de padres, hermanos, amigos, compañeros". "Valió la pena hacer el programa", afirmó el chef ante la emoción del joven: "Para mí esto no ha sido un programa de experimento como humano, me voy siendo otro".

"Ha llegado el momento de dejar tu delantal en este puesto de cocina. Parecía que no iba a llegar nunca, pero... Llegó", finalizó Pepe mientras Jotha celebraba la marcha de Luca. "¿Se puede ser más feliz en esta vida que hoy? ¡22 programas esperando a que llegase este momentazo!", exclamó el de León en unos totales a cámara.