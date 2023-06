Belén Esteban vivió ayer una tarde muy complicada en el plató de 'Sálvame'. Además de lanzarle un emotivo mensaje a Jorge Javier Vázquez, que sigue de baja por motivos de salud, la colaboradora protagonizó un tenso enfrentamiento con Gema López. Ambas se vieron envueltas en una discusión mientras debatían sobre el libro que empezó a escribir Aless Lequio, una historia que Ana Obregón decidió continuar y publicar.

"No sé si Aless escribió 20, 10 o 15 páginas", planteaba Belén antes de verse interrumpida por Antonio Montero: "Es que lo dice Ana, 30 folios". "¿Puedo acabar?", replicó la colaboradora, que no pudo continuar con su intervención debido a otro corte de Rafa Mora: "Se ha dicho que era el libro de su hijo, y ahora el padre dice que no tiene nada que ver lo que dijo su hijo con ese libro".

"Alessandro tiene el mismo derecho a hablar de su hijo que su madre", apuntó el tertuliano frente a una Belén visiblemente cabreada por no poder terminar de exponer su argumento: "¿Puedo acabar? (...) Venga, que sí, que lleváis razón", añadió la de Paracuellos, que acabó estallando por un comentario de Gema López: "Estás hoy Belén, de verdad...".

"¿Perdona? ¡Como estás tú muchos días, no te jode!", le espetó a su compañera. La tensión fue en aumento y Gema insistió en que Belén estaba "un poco insoportable", palabras que resultaron ser la gota que colmó el vaso para la princesa del pueblo. Después de beber agua, se levantó de su silla y abandonó el plató al borde del llanto. "Ahora vengo", dijo con lágrimas en los ojos.

Finalmente, María Patiño se vio obligada a intervenir para intentar poner paz en el ambiente: "Yo te conozco y sé que eres muy sensiblona. A Gema la aprecias, y el hecho de que te diga eso te duele". "Te veo nerviosa y es verdad que nos está costando trabajo hablar contigo", reconoció la presentadora. Sin embargo, Belén se mantuvo en sus trece y salió del estudio para tomar el aire.