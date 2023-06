'Sálvame' está viviendo sus últimos días. El programa que lleva más de 14 años acompañando a los españoles en las tardes de Telecinco se despide el 23 de junio. Telecinco se prepara para iniciar un nuevo e importante ciclo a partir de la próxima temporada. La nueva dirección de Mediaset, encabezada por Alessandro Salem, ha decidido cancelar 'Sálvame'.

Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE y ha adelantado El Mundo, Ana Rosa Quintana salta a la franja de tarde para cubrir el hueco que deja el espacio comandando por Jorge Javier Vázquez.

De esta manera, se cumple una de las promesas de los nuevos directivos: reformar por completo Telecinco de manera gradual y terminar con los programas más nocivos de su parrilla, enfocándola hacia unos contenidos familiares y aptos para todos los públicos.

Debido a ello, miles de personas se preguntan qué van a hacer ahora los colaboradores del programa o si seguirán ligados al mundo de la televisión. Resulta que a Belén Esteban le ha llegado una petición muy especial que ha rechazado sin apenas pensárselo dos veces.

En su participación en el podcast 'Club 133', la princesa del pueblo desveló que ya le han puesto sobre la mesa nuevos retos profesionales. "A mí me están haciendo ofertas en plataformas muy importantes", dijo. Aunque no quería desvelar nada, sí contó algo que no había contado en ningún otro sitio.

"Pasó una cosa que me hizo mucha ilusión. Gerard Romero (presidente de Jijantes) le mandó mi foto a Piqué y quería que fuera al programa que hacen de fútbol. A mí no me habló directamente, se lo dijo a Gerard, pero me llamó la atención. Y digo yo: 'hay que ver, porque yo le he puesto fino, le he dado una caña con la separación de Shakira, yo lo siento, pero soy más de Shakira y las cosas como son", desveló la colaboradora de 'Sálvame'.

Una confesión de lo más sorprendente ya que Piqué siempre se ha mostrado muy crítico con el programa. De hecho, cuando se conoció la noticia de la cancelación del programa, el exfutbolista no dudó en mostrar su alegría. "Hemos hecho que se acabe, mejor para la sociedad", pronunció.

Se enteraron en directo

Lo peor de todo es que parece que nadie avisó a los trabajadores del programa de su cancelación y muchos de ellos se enteraron en directo. En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un video que demuestra esto. Unas imágenes que el viernes, fecha en la que ‘El Mundo’ desveló en exclusiva la cancelación del formato, tan solo pudieron ver los abonados de Mitele Plus al haber finalizado ya la emisión en Telecinco.

Ahora, está por todo Twitter. Ningún colaborador se atreve a hablar al respecto en directo, pero sus caras de desconcierto lo dicen todo. María Patiño, Terelu Campos, Carmen Alcayde, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Carmen Borrego buscan constantemente en sus teléfonos. “¿Dónde entro? Estoy mirándolo”, se escucha a través de uno de los micrófonos abiertos.

Patiño, por su parte, da paso a una información con los ojos llorosos. “Tú puede, es duro, pero tú puedes”, le dice Alcayde. Acto seguido, la presentadora abandonaba corriendo el plató. Josep Ferré, imitador del programa, también se percata de la sospechosa seriedad de todos los colaboradores y del tenso momento que se está viviendo en plató. “¿Y esta seriedad, tío? ¿Por qué ahora?”, expresa el humorista.