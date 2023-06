Hay algunas comensales que no llegan a completar el menú que el equipo de 'First Dates' les sirve en sus respectivas citas. Este fue el caso de Eloy, un exmilitar, adiestrador canino y ahora era camarero de Córdoba, que llegó al restaurante teniendo claro el tipo de persona que quería encontrarse: "No le voy a pedir más de lo que yo puedo ofrecer".

Instantes después, Eloy supo que iba a conocer a Mercedes, una mujer que también se dedicaba a la hostelería, que buscaba a una persona que la respetara, le fuera fiel y que "tuviese pelo", condición que no cumplía Eloy.

Nada más servirse el primer plato en la mesa que el restaurante les reservó, la velada saltó por los aires cuando Mercedes le dijo a Eloy lo que pensaba de él: "Eres agradable pero no me atraes físicamente, la verdad. No me gustan los hombres calvos, perdón por la expresión”.

“No te preocupes a mí me gustan delgadas”, aseguró el cordobés como respuesta a las palabras de Mercedes, haciendo crecer la tensión de inmediato: "Pues ya está. Es que me siento bastante incómoda contigo”. "Pues nada, yo también estoy incómodo contigo. Obviamente no nos gustamos ninguno de los dos", confirmó él.

Acto seguido, él se levantaba e informaba a Matías y Laura del deseo de ambos de marcharse: “No la soporto. Ella se siente incómoda. A mí me gustan delgadas pero eso no quita que pueda sentarme en una mesa con alguien que no lo esté y podamos tener una conversación".