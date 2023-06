El mes pasado, Rafa Castaño ganó 2.272.000 de euros tras completar el Rosco de 'Pasapalabra' de un tirón. Ni siquiera le dio la oportunidad a su rival, Orestes, de conocer sus preguntas. Y ahí, terminó la era de la eterna rivalidad entre ambos concursantes. Cientos de tardes compitiendo por un bote que terminó acumulando el mayor premio de la historia del programa.

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano.

¿Y Orestes?

Poco después de acabar su experiencia en el programa de Antena 3, Orestes desapareció. Apenas dio una entrevista a un medio de comunicación, nadie le veía y sus redes sociales tampoco se actualizaban. Un conocido del burgalés admitió que no estaba pasando por una buena racha, ya que han sido meses de mucha exposición pública y competición.

Aun así, Orestes salió a desmentir esto. Alegó que se habían tergiversado las palabras y negó estar pasando por una mala racha. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", zanjó en redes sociales.

Ahora, echan de menos la presencia de ambos. El burgalés fue recordado a colación por Perte, el último ganador del formato. En su segundo programa, el gaditano tenía que enfrentarse a la temida Silla azul que dirime quién concursará. "Me siento feliz, porque la pesadilla de alguien que se presenta a 'Pasapalabra' es caer en la Silla azul. Y yo, una vez que pasé la primera, estoy en un estado de felicidad. Esta es la puerta para seguir alargando y disfrutando de esta experiencia", expresó.

Perte superó la prueba y fue cuando quiso homenajear a Orestes: "Ya estoy más feliz. Momentos así como la silla azul, si me permites hacer un guiño al gran Orestes. Francamente esa capacidad de vocación que él tiene, esa seguridad, no sé si hay algún friki de las estadísticas de 'Pasapalabra', pero seguramente con la gran cantidad de programas que ha hecho, seguramente es el que tiene el menor porcentaje de falso en la Silla azul. Para mí es un grande", manifestó.

Debido a esta mención, Roberto Leal se emocionó: "Le mandamos un besazo a nuestro Orestes y a nuestro Rafa. Parece que fue ayer cuando les teníamos aquí".

Otro problema

Recientemente, Orestes se ha vuelto a pronunciar pero por un motivo muy distinto al anterior. El burgalés ha advertido en Twitter del pirateo que ha sufrido su cuenta de Instagram, donde su impostor publicita criptomonedas.

El pasado 6 de abril publicó lo siguiente: "Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo falsa seguridad y mandando un SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor". Más tarde puso este otro mensaje: "Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña".

En la cuenta tenía más de 50.000 seguidores y se comenzaron a publicitar criptomonedas acompañadas de un presunto pantallazo de una cuenta corriente en la que ha ganado más de 9.000 euros con bitcoin.