Orestes y Rafa han dejado huella en uno de los concursos más vistos de la historia de la televisión. El segundo se llevó el premio más grande entregado hasta ahora. El pasado 16 de marzo, 'Pasapalabra' vivió una noche icónica y Rafa hizo historia de la televisión al llevarse 2.272.000 de euros. El sevillano arrasó el rosco y no le dio a Orestes la oportunidad de jugar, ya que se lo hizo del tirón.

Incluso el director de 'Pasapalabra', Miguel Aparicio, en una entrevista para 'Formula TV', habló sobre lo ocurrido: "Nosotros estábamos completamente flipados y anonadados porque normalmente los concursantes suelen sopesar un poco sus respuestas".

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano.

¿Y Orestes?

Poco después de acabar su experiencia en el programa de Antena 3, Orestes desapareció. Apenas dio una entrevista a un medio de comunicación, nadie le veía y sus redes sociales tampoco se actualizaban. Un conocido del burgalés admitió que no estaba pasando por una buena racha, ya que han sido meses de mucha exposición pública y competición.

Aun así, Orestes salió a desmentir esto. Alegó que se habían tergiversado las palabras y negó estar pasando por una mala racha. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", zanjó en redes sociales.

Recuerdos

El nuevo concursante que lo está petando en el programa es Moisés Laguardia, que se ha preparado a conciencia para esta nueva oportunidad. No obstante, ha reconocido que los últimos meses antes de su vuelta al concurso fueron duros y que, en esos momentos, un veterano exconcursante jugó un papel decisivo. En una entrevista concedida a Antena 3, cconfesó que había hablado con Orestes.

Moisés Laguardia vive esta nueva etapa en Pasapalabra con la misma ilusión del primer día, a pesar de ser consciente de la creciente dificultad del formato: "Es como si fuera la primera vez, con la ilusión del primer día, pero sobre todo tratando de disfrutar y pasármelo bien -asegura el concursante-. Es cierto que el nivel ha aumentado y cada vez es más difícil durar. El nivel de los retos es como la inflación, va subiendo poco a poco. Aunque para mí esto sea un hobby, siempre he tratado de mejorar, estudiando gradualmente cada día".

Moisés reconoce que el proceso de preparación para Pasapalabra se asemeja a una oposición y lo consideró como una especie de refugio en mitad de la dureza de la pandemia. Aun así, sigue repasando diariamente aunque a veces se le hace muy complicado. Fue entonces cuando desveló que Orestes tuvo un gesto especial con él hace unos meses.

Moisés estaba desanimado y Orestes, asegura el actual concursante, fue un gran apoyo para él en aquellos momentos. "Es un tío genial -afirma Moisés de Orestes-. Ha tenido muy buenos detalles conmigo, sobre todo antes de que me llamaran otra vez para el programa", explica el concursante. "Unos meses antes de recibir la llamada de Pasapalabra estaba muy desanimado, y la verdad es que él me animó mucho a seguir estudiando y a no perder la esperanza. Le mando un saludo porque es un tío muy grande", sentencia.

¿Seguirá el mismo camino que el exconcursante?