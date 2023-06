'Pasapalabra' es uno de los programas más exitosos de Antena 3. Muchos son los concursantes que han pasado por el programa y muchas son las historias que han derivado de sus ganadores. Aunque es uno de los concursos más longevos y exitosos de la televisión en España, pocos son los que han conseguido el bote de Pasapalabra, un premio que puede cambiarle la vida (y solucionársela) a cualquier persona.

El pasado 16 de marzo, 'Pasapalabra' vivió una noche icónica y Rafa hizo historia de la televisión al llevarse el bote más grande que jamás se ha acumulado en el programa, 2.272.000 de euros. El sevillano arrasó el rosco y no le dio a Orestes la oportunidad de jugar, ya que se lo hizo del tirón.

Muchos todavía siguen con resaca emocional por lo ocurrido en el programa y sobre ello habló el director de 'Pasapalabra en una entrevista para 'Formula TV'. "Nosotros estábamos completamente flipados y anonadados porque normalmente los concursantes suelen sopesar un poco sus respuestas", desveló Miguel Aparicio.

"Pero Rafa por lo que fuera tenía las respuestas, las sabía muy seguro y pensó que era mejor para él decirlas seguidas que parar. Es algo que no suele suceder, vamos no había sucedido nunca. Y no creo que haya sucedido nunca en toda la historia de ‘Pasapalabra’ en todos los países en los que se emite", añadió.

Lo más sorprendente de su entrevista fueron las declaraciones sobre el posible regreso de Orestes al programa. Desde su salida del programa han sido muchos los espectadores que han estado pidiendo su regreso y una nueva oportunidad. "Orestes forma parte del paseo de la fama del programa y es un concursante maravilloso y nos gustaría volverlo a tener", confesó Aparicio.

"No podemos traerlo la semana que viene. Imagínate cuanta gente está en el casting y esperando su oportunidad para volver a ver a Orestes dentro", señaló. "Aparte no creo que Orestes después de todas las circunstancias tuviera fuerza real para venir porque es muy duro estar año y medio a las puertas de llevarte el bote."

"No creo que él quisiera volver ahora, pero evidentemente Orestes en algún momento volverá al programa", sentenció dejando claro que ese día llegará.

Un bonito recuerdo

Es muy normal que de vez en cuando salgan los nombres de Rafa y Orestes en el programa. Forman parte de la historia del concurso, marcaron un antes y un después y todavía, muchos espectadores no han asimilado la marcha de ninguno de los dos. La rivalidad que tenían era inigualable respecto a otros dúos que habían pasado por el programa. La ausencia se nota tanto que es como si 'Pasapalabra' hubiera perdido parte de su esencia.

Este miércoles ha sido Roberto Leal el que no ha podido evitar acordarse de Rafa. Al final él fue el que compartió el día a día con el concursante sevillano y uno de lo que más le conoce. En la prueba de 'La Pista', ha sucedido un detalle que le ha recordado al presentador al sevillano. En el duelo musical entre Marta y Encarni, se ha escuchado el primer fragmento de la canción pero ninguna de las dos se sabía el título.

Pero la concursante más longeva ha insistido que "casi" la tenía, y al decir esto, a Roberto Leal le ha venido a la cabeza automáticamente el nombre de Rafa Castaño. "Me has recordado a Rafa, que siempre decía 'mi padre decía que al casi le falta el todo", ha exclamado.