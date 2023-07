El pasado lunes, la sección de crónica de 'El programa de Ana Rosa' adelantó su horario a las 11:30 horas con el objetivo que cubrir todos los detalles sobre lo acontecido en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Un evento que se celebró con absoluta discreción hasta la mañana del primer día de la semana donde la revista ¡Hola! publicaba la exclusiva.

Patricia Pardo y Joaquín Prat se sentaron con Conde Lequio, Antonio Rossi, Sandra Aladro y Leticia Requejo, como viene siendo habitual para repasar "el evento del año", destacando el éxito de que no se filtrara absolutamente nada. Durante el analisis del vestido de Tamara Falcó, Bibiana Fernández irrumpió en el plató: "Vengo de reenganche de la boda. Vengo muerta", justificando su retraso de 10 minutos.

"Vienes como Iñigo sin quitarte las gafas", bromeó Leticia Requejo: "No me las puedo quitar, estoy peor que Iñigo porque podía ser su abuela. Lo que me he bebido, tomado, salido... Vengo de reenganche tres días. Iñigo es un aprendiz porque es más joven, cuando llegue a mi edad no llega a la boda", arremetió la colaboradora.

La recién llegada fue preguntada por el vestido que lucía Tamara Falcó: "A mí el vestido de Tamara me encanta. Es una novia muy clásica, pero ella quiere. Supongo que no es casualidad". Varios minutos después la tertuliana se quitaba las gafas volviendo a justificar su estado: "Tengo los ojos rojos, perdonad". La colaboradora no pudo opinar del segundo vestido de la novia haciendo ver en el mal estado que se encontraba tras el primer día de boda: "La vi de lejos, pero es un traje para lo que es, para la segunda fiesta para divertirte".