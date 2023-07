Llegó uno de los momentos más esperados por los seguidores del podcast 'La Pija y la Quinqui'. El programa que conducen Carlos Peguer, extremeño, y María de los Ángeles Matuarana (Mariang), murciana, ha cerrado su temporada con una entrevista a Pedro Sánchez.

Todo comenzó hace dos semanas, el día después de la entrevista de Pablo Motos al presidente del Gobierno en el Hormiguero, los dos jóvenes publicaron un tuit invitando al candidato a la reelección al podcast. "¿Quieres venir al final de temporada?", le preguntaron. Por sorpresa, Sánchez les respondió: "Desando ir. Decidme cuándo y dónde. Allí estaré". Un post que no tardó en hacerse viral.

Lo que en un principio sonó a broma se hizo realidad y este domingo se ha publicado el programa número 44 de la segunda temporada del exitoso formato de entrevistas por el que han pasado artistas como Rosalía, Sebastián Yatra, Aitana, Rigoberta Bandini, Chenoa y muchos más.

Deseando ir. Decidme cuándo y dónde. Allí estaré.



¡Gracias por la invitación! https://t.co/9D8qtu1rdO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de junio de 2023

Pedro Sánchez se muestra con tono cercano, tranquilo y contando anécdotas e historias desde su juventud hasta la actualidad en los casi 60 minutos de programa. Los conductores no se salen de su contenido habitual y le preguntan sobre cosas comunes como sus gustos musicales, de sus motes como el tan conocido 'perro sanxe', si le gusta la pizza que le han llevado llamada 'cojonuda', si conoce a Miley Cirus, si ha visto Paquita Salas, si puede hacer que Taylor Swift saque más fechas de su gira en España o, incluso, bromean sobre los antiguos tuits que el actual presidente nunca borró de su cuenta mucho antes de llegar a La Moncloa.

Entre risas y justo al término, el presidente se dirige a Carlos Peguer y le cuenta una curiosidad personal sobre Extremadura. "Mi historia para ser secretario general del PSOE en el año 2016 empieza en Don Benito", le desvela. El joven, dombenitense, le responde: "¡Qué fuerte!". A lo que Mariang le bromea: "Creo que es la cosa que ha empezado en Don Benito". El candidato socialista a la reelección para presidir el Gobierno, contesta: "No, no. Don Benito es una pedazo de ciudad". De repente, en la conversación se cuela la fusión de Don Benito y Villanueva. "Ahora no sabemos. Ha habido un cambio de poder y no sabemos qué va a pasar", espeta Peguer. "Sí, es una pena... porque eso iba a fusionarse. Bueno yo soy muy, muy amigo de José Luis Quintana -ex alcalde de la localidad-", cuentis Sánchez. Carlos le dice: "Yo confío en que se va a fuisionar de verdad"; sin embargo, Sánchez le dice dubitativo: "No, no tiene pinta".

La entrevista es tendencia en twitter desde esta mañana y desde Nadia Calviño confensando que se ha "reído mucho" al escucharla, pasando por opiniones de tuiteros que consideran que habrá más personas que escuchen este programa hasta la cuenta oficial del PSOE ha reaccionado calificándola de "cojonuda" y haciendo un paralelismo con el nombre de la pizza.