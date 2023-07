Los programas de televisión analizan este lunes, 24 de julio, los ajustados resultados de las elecciones generales de ayer. El nuevo tablero político sitúa a Junts como una pieza clave para facilitar que Pedro Sánchez continúe en Moncloa, un tema sobre el que se ha pronunciado Pilar Rahola en 'Todo es mentira'.

La periodista, que ha charlado en privado con Carles Puigdemont, ha intervenido esta tarde en el programa de Risto Mejide para exponer cuáles serían las condiciones de Junts para la investidura. "El teléfono está en Waterloo", ha comenzado diciendo Rahola: "Es evidente que se van a sentar a hablar, si los socialistas quieren".

No obstante, ha insistido en que "la responsabilidad y el peso lo tienen los socialistas". "Puigdemont se debe a sus votantes y no va a hacer un (Oriol) Junqueras. No va a hacer lo que hace Junqueras. Si se expone a negociar, hablará de temas fundamentales", ha subrayado la analista.

Después de que Risto le haya preguntado por las "exigencias" de Junts para que la investidura salga adelante, Rahola ha expuesto una serie de puntos: "Creo que la primera exigencia es el respeto para hablar. Eso significa que el PSOE cambie el tono respecto a cómo habla del president Puigdemont o de Junts, que hasta este momento era el desprecio, la denostación absoluta y la criminalizació".

"Hay un primer elemento para toda conversación, que es respetar al adversario. Evidentemente el PP no lo hace, pero el PSOE tampoco. El PSOE respeta más a ERC porque se les han puesto en modo alfombra, pero a Puigdemont no", ha comentado.

¿Qué va a hacer el partido de Puigdemont? ¿Facilitará la investidura de Sánchez o vamos a nuevas elecciones?https://t.co/GgQO0aWmxD#TodoEsMentira24J pic.twitter.com/5iXg409m7R — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) 24 de julio de 2023

Rahola ha declarado que el segundo punto sería "hablar del problema de fondo", o lo que es lo mismo, "el conflicto catalán". "Cada uno tiene sus máximos, y veremos si se llega a mínimos o a medios. El PSOE tiene que reconocer que hay un conflicto", ha continuado diciendo.

Después de que Risto haya puesto sobre la mesa la posibilidad de que se plantee un referéndum vinculante, Rahola ha confirmado que "evidentemente forma parte de los máximos para hablar". No obstante, ha querido dejar claro que no estaba hablando "en nombre de Puigdemont".