Manu Sánchez ha dado un paso más en su batalla contra el cáncer de testículo que le diagnosticaron el pasado mes de mayo. El cómico y presentador de Canal Sur ha desvelado en sus redes sociales que ha terminado el tratamiento de quimioterapia, una importante fase en su proceso de recuperación: "Hoy es un gran día".

"El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis", comentó Sánchez en esta publicación en la que aparece tocando una campana que animaba a compartir las buenas noticias con otras personas. "No os imaginais lo que significa", dijo el humorista algo emocionado en este video.

"Campana y no se acabó... La gran noticia cada vez está más cerca…", sentenciaba Manu Sánchez, que también recibió el cariño y el apoyo de otros reconocidos rostros de la televisión como Toñi Moreno, Roberto Leal, Chenoa y Mario Jefferson, entre otros muchos.

Cabe recordar que, a finales del pasado mes de mayo, Manu Sánchez desveló en una entrevista con Juan y Medio y Eva Ruiz en Canal Sur que padece cáncer de testículo: "Hay metástasis en los ganglios, pero, por suerte, la metástasis en el cáncer de testículo es muy curable".

"Ya he pasado por quirófano. Me han orquiectomía, que, para que nos entendamos, el huevo malo, pa' fuera con su tumor. No podía imaginar mi móvil porque la gente que te quiere es así y no puedo tener más memes, montajes y chistes con gente con un huevo. Si ya tenía mala leche, con un huevo como Franco, ¿quién me va a aguantar a mí ahora?", dijo el cómico tomándose con humor la situación que está viviendo, añadiendo que este problema de salud llegó de una manera "camuflada" después de llevar meses con dolor de espalda: "No me permitía estar tumbado. Llevo un par de meses con morfina y demás, durmiendo en una silla y apoyado en la mesa".

"He ido al fisio. He ido a un montón de cosas. He cambiado de colchón de casa. Dolor de espalda, hasta que me hice pruebas. Estaba perfecto de la columna, de los pulmones y de todo. Cuando más pruebas me hacía más sano estaba, pero el dolor estaba ahí. Había que seguir buscando hasta que me hicieron la prueba fea, pero el dolor ese me ha salvado la vida porque el tumor de testículo no duele. El de los ganglios tampoco, pero como en la zona del lumbar ha ido tocando nervios, ha sido chivato. Si no llega a tocar nada, pues igual más adelante me podría haber encontrado un ganglio en el cuello o en la axila y hubiera sido mucho peor", explicó Sánchez.

En su relato, Sánchez fue muy sincero a la hora de no ocultar que se puso en lo peor cuando recibió el diagnostico, algo calificó como inevitable: "Cuando uno coge un vuelo Madrid-Nueva York, en mitad del agua, por mucho que no tengas miedo a volar, dices "¿Y si ahora se para un motor o veo humor por el ala?"".

"Tengo mucho miedo, pero es que tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el miedo, que se lo están comiendo con patatas", aseguró Manu Sánchez en esta entrevista realizada en 'La tarde, aquí y ahora'.