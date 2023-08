Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por la serie italiana 'Violeta como el mar'. Violeta (Francesca Chillemi) conoce a Raniero (Romano Reggiani), el dueño de la granja donde se hizo la foto con el Escarabajo, el coche que aparece en la foto de su padre. El chico la corteja, pero Violeta siente que, aunque fascinado, Raniero es demasiado joven para ella. Mientras tanto, Francesco (Can Yaman), que sigue investigando a los traficantes de personas, encuentra a Farah (Kyshan Wilson) en el puerto y, saltándose las normas, la esconde en su casa. Violeta y Francesco investigan la misteriosa muerte de Laura Scalise... Demir (Can Yaman) continúa su investigación sobre el tráfico de seres humanos, pero Farah no parece saber mucho... La investigación sobre la muerte de un hombre de negocios, por su parte, implica a un importante periodista de Sicilia Web News. Mientras la redacción está revuelta, Violeta (Francesca Chillemi) se las arregla para ser feliz junto a Raniero, que también podría tener buenas noticias que contarle...

David Verdaguer, Ernesto Sevilla y Carlos Santos, juntos en Telecinco Telecinco emite, a partir de las 22:50 horas, un nuevo pase de la película española 'Lo dejo cuando quieras'. Pedro (David Verdaguer), Arturo (Ernesto Sevilla) y Eligio (Carlos Santos) son amigos desde la facultad. Son profesores universitarios, pero con la crisis se han quedado sin trabajo. Cansados y sin dinero, encuentran accidentalmente la solución a sus problemas gracias al proyecto de investigación en que Pedro lleva años trabajando: un complejo vitamínico que ofrece desfase a tope sin efectos secundarios. Los tres profesores se lanzarán al mundo de la noche y al de los negocios turbios, con el fin de comercializar la mercancía. Eso sí, parece que no están tan preparados para ello como creían. Paula Vázquez, anfitriona en La 1 La 1 emite esta noche, a las 22:35 horas, 'El puente de las mentiras'. El concurso regresa esta semana muy bien arropado: antes de su emisión, La 1 ofrecerá un nuevo capítulo de la serie '4 estrellas'; y después, algunos de sus protagonistas serán los invitados en el concurso que presenta Paula Vázquez. ¿Conseguirán Toni Acosta, Dafne Fernández, Edgar Vittorino y Antonio Molero cruzar el puente sin caerse? En 'El puente de las mentiras', cruzar del punto A al punto B conlleva una mezcla de tensión y diversión. Al principio del programa, los invitados juegan individualmente y tienen que ir pisando solo las verdades para evitar caerse. Por cada verdad que pisen, irán ganando una cantidad determinada de dinero. En la última prueba, el gran puente final, jugarán en equipo, y podrán decidir entre todos cuál de todas las opciones son mentiras y cuál es la única verdad. Todo ello con el fin de donar el dinero que recauden a la ONG que elijan. Cuatro opta por emitir 'Viajeros Cuatro' a partir de las 22:50 horas. La provincia de Huelva acoge, entre otros lugares históricos, la ciudad más antigua de la península ibérica y el punto de partida de la expedición encabezada por Cristóbal Colón que acabó con el descubrimiento de América. Además, cuenta con más de 120 kilómetros de costa con bellas playas y unos atardeceres espectaculares, con una sierra salvaje y uno de los humedales más diversos e importantes de Europa, que la convierten en un atractivo destino en España. Por su parte, laSexta apuesta por 'Usted está aquí' desde las 22:30 horas. El Gran Wyoming lleva más de 30 años haciendo reír a los españoles, pero la pregunta es cómo empezó todo y qué le hace reír a él. Junto al director y novelista David Trueba, el presentador de El intermedio desvela las claves del humor y viaja a un lugar donde la comedia surge por sí sola: Zahara de los Atunes.