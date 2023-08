'Lazos de sangre' vivió este martes una noche de récord. El programa de TVE marcó máximo de temporada con un 9,8% de cuota de pantalla y más de 900.000 espectadores con su entrega dedicada a Marisol, acompañada como cada semana por un debate conducido por Jordi González. Fue precisamente durante el transcurso de este espacio cuando el presentador protagonizó una comentada escena con Melody, que participaba como tertuliana junto a otras colaboradoras como Paloma García-Pelayo o Beatriz Cortázar.

En un momento de la noche, el programa estableció una comparación entre Pepa Flores y Melody, debido a que la segunda también comenzó su carrera musical a una edad muy temprana. En este sentido, la cantante sacó pecho por el apoyo que ha recibido siempre por parte de su entorno más cercano: "A día de hoy puedo decir con la boca muy grande que tengo que agradecerle a mi familia. En primer lugar, porque me encanta el arte y hago lo que me gusta. Y aparte, por la educación y los valores que me han dado".

Fue entonces cuando Paloma García-Pelayo planteó un escenario distinto: "La pregunta sería al revés. ¿Cómo hubiera sido tu vida si te hubieran separado de tu familia? ¿Si te hubieran hecho trabajar sin descanso cuando no tenías poder decisión? ¿Si te hubieras puesto enferma a los 15 años o hubieras tenido una vida parecida a la de Marisol en una dictadura?".

"Te voy a contar un detalle", apuntó Melody para responder a la periodista. Sin embargo, en ese instante recibió un corte por parte de Jordi González. "No callas ni debajo del agua", bromeó el presentador.

"¿Cómo?", preguntó la artista, con cierto desconcierto, antes de defender su papel en el programa: "Ustedes habéis hablado todo el programa y yo no he dicho nada". "¡Ahora me toca a mí!", exclamó ante las risas del resto de tertulianos.