Tras dar por finalizada la investigación sobre la muerte de Edwin Arrieta, la policía de Tailandia ofreció ayer una rueda de prensa para exponer sus conclusiones del mediático caso. Las autoridades consideran que la muerte del cirujano no fue accidental, sino que Daniel Sancho llevó a cabo un asesinato premeditado. Por este motivo piden la pena de muerte para el chef español.

Carmen Balfagón, la portavoz de la familia Sancho, intervino durante la tarde de ayer en 'Fiesta de verano' para compartir sus impresiones sobre las novedades del caso, en el que se ha descartado la participación de una tercera persona. "La polícia ha dicho que no había más ADN... ¿Pero cómo no va a haber más ADN en un hotel?", se preguntó la criminóloga: "Mi papel ahora es otro. No crear ningún conflicto con Tailandia, dejar que trabajen e intentar por todos los medios que se reduzca la pena".

Aprovechando la intervención de Balfagón, el programa de Telecinco también le preguntó por los próximos movimientos de los padres de Daniel. "¿Van a ir en algún momento a Tailandia?", cuestionó una colaboradora.

Aunque se mostró cauta en este asunto, la portavoz de la familia considera que Rodolfo irá "en algún momento" al país asiático: "Tenemos que encontrar el momento". "Él tiene que rearmarse psicológicamente, lo están pasando francamente mal", aseguró Balfagón, insistiendo en los difíciles momentos que está atravesando la familia de Daniel: "No es una situación que nos podamos imaginar".