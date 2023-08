La final del Mundial de Gimnasia Rítmica, celebrada este domingo en Valencia, llegó acompañada de una emotiva despedida. Los espectadores y la afición fueron testigos de la última retransmisión de Paloma del Río, una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo en España. La comunicadora, que se jubila este 5 de septiembre, recibió un merecido homenaje tras 37 años de carrera en TVE.

Además de recibir el calor y el cariño del público, que aplaudió y coreó el nombre de la profesional durante el evento deportivo, Paloma del Río también escuchó unas emotivas palabras de su compañera Almudena Cid.

🔊 ''𝙋𝙖𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢𝙖, 𝙋𝙖𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢𝙖''



Hoy es el último día y la última narración de Paloma del Río y Valencia ha querido mostrarle todo su amor. @PalomadelrioTVE pic.twitter.com/X557HIv16N — Teledeporte (@teledeporte) 27 de agosto de 2023

"Has puesto voz a los deportes minoritarios durante estos 37 años de tu carrera profesional, pero no sé hasta qué punto eres consciente de que muchos recurrimos a nuestra etapa deportiva para reencontrarnos, para ponernos en valor y volvernos a sentir competentes ante los golpes de la vida. Y cuando lo hacemos, recurrimos a esos vídeos y ahí estás tú. Estás ahora, estuviste y estarás siempre", comentó la gimnasta muy emocionada: "Con tu voz nos haces recordar aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener".

"Si algo te define es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso y la igualdad. Con estos valores has contribuido a hacer un mundo mejor y una sociedad mejor. Tu voz también es nostalgia para muchas personas que te han escuchado toda su vida", continuó Cid, que acabó su discurso con la voz entrecortada: "Nos has regalado tu voz, que ha sido la banda sonora de nuestras vidas y de nuestras carreras deportivas, que nos recuerdan quiénes fuimos y quienes somos".

"Muchas gracias, Almu", respondió Paloma del Río sin poder contener las lágrimas. También se mostró agradecida con la audiencia y con los colaboradores que le han acompañado durante toda su trayectoria en la televisión pública: "Muchísimas gracias a todos porque por vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión".

"Nos hemos reído mucho y nos lo hemos pasado muy bien, eso es lo que espero que haya pasado con todos estos años de retransmisión. Como dice Lope de Vega, yo me voy, señora mía. Yo me voy, el alma no", finalizó la periodista antes de colgar los cascos: "Les agradezco siempre la fidelidad que han tenido con esta casa, con Teledeporte, con los deportes minoritarios y con el olimpismo. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón".

Paloma del Río ha puesto voz a 16 Juegos Olímpicos, nueve de verano y siete de invierno. También ha narrado las principales pruebas de gimnasia, patinaje e hípica, también en campeonatos mundiales y europeos, desde 1986. Fue una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo en España y se consolidó como gran defensora del deporte femenino y minoritario. También ha ocupado cargos en la dirección de Deportes de RTVE.

Una trayectoria reconocida con numerosos premios: Medallas de Plata y de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, dos premios Ondas, Premio Talento de la Academia de Televisión, reconocimiento de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, Premio Juan Manuel Gozalo del Comité Olímpico Español, Premio Iris de la Crítica, Premio Periodístico Lilí Álvarez, o el Premio Honorífico 'Iguales en el deporte' del CSD, entre muchos otros.