Sandra Barneda ha estallado ante el desarrollo del escándalo de Luis Rubiales. La presentadora de 'Así es la vida' no pudo contenerse ante la presión que está recibiendo Jenni Hermoso desde que se produciese ese beso no consentido en la final del Mundial femenino.

"¿Es tan fácil decir que se vaya al juzgado con la presión que tiene? Luis Rubiales desaparecido cinco días y no pasa nada, y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al juzgado y la presionamos. A mí me parece que están las cosas desiguales", aseguró la comunicadora recibiendo una fuerte ovación del público del espacio de Telecinco.

Barneda también hizo una mención directa a la madre del que ha sido presidente de la RFEF, que se encuentra encerrada y en huelga de hambre en una iglesia de Motril: ""A mí me encantaría que una mujer de 72 años no diga 'Mi hijo se preocupa mucho' sino ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara y no desaparecido; y que no pidamos a Jenni Hermoso, que encima no gana nada, que tiene que ir a los juzgados".

"¿Por qué los jugadores no hablan? Es que aquí, al final, estamos hablando nosotros, pero quienes tienen que hablar no hablan. Encima se le pide a Jenni Hermoso que se presente en la fiscalia. Venga, hombre", continuó la periodista.

En su intervención, la periodista también hizo mención a la desigualdad sigue sufriendo el mundo del fútbol: "Lo que pasa es que como intoxicamos, todavía no estamos en esa igualdad real".

"No es querer quitar el puesto a los hombres o a las mujeres. El problema es que tenemos que vivir en una sociedad donde a la mujer también se le dé paso. Lo que a mí me da pena es ver que en los presidentes territoriales no hay ninguna mujer. Y que una presidenta de la liga española no pueda hablar claramente", expresaba Barneda.