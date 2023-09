Susana Molina, ganadora de 'Gran Hermano 14' ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que padece una enfermedad rara, además de compartir el tratamiento para hacerle frente.

La también exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' ha exprimido al máximo su verano con diversos viajes: Galicia, Mallorca y Grecia. Precisamente en este último destino, es donde la influencer ha revelado que padece IMO (Intestinal Methanogen Overgrowth), una una alteración de la microbiota intestinal que se caracteriza por un exceso de producción de metano en el intestino debido a la presencia de bacterias.

A comienzos de verano, Susana ya había advertido de que se estaba sometiendo a diversas pruebas médicas: "Me están haciendo muchas pruebas y no puedo comer muchos alimentos, así que mi madre me ha dado una receta para hacer una especie de pan que solo lleva huevo y atún", comentaba.

Ahora que ya tiene el diagnóstico definitivo, Molina ya conoce que para su eliminación debe seguir las recomendaciones médicas, ya que es importante usar un antibiótico específico y seguir a rajatabla una dieta restrictiva.