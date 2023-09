Moisés y Fer alcanzaron a principios de agosto una cifra muy especial en 'Pasapalabra'. Los dos concursantes vivieron su duelo número 50 en el formato de Antena 3. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió completar el Rosco y se conformaron con el empate.

Ya llevan 68 programas juntos y el bote asciende a 790.000 euros. Durante la semana pasada, el programa fue testigo de un duelo largo y pausado con un rosco de más de 20 minutos de duración.

Los dos concursantes volvieron a tirar de prudencia durante la primera vuelta. Fer, ligeramente destacado, la terminó con 18 aciertos, mientras que Moisés la cerró con 16. Además, ninguno arriesgó de más después, por lo que los marcadores permanecieron inusualmente bajos.

Ya con el marcador igualado, Moisés tomó la iniciativa. Al sumar una nueva palabra, obligó a Fer a arriesgar. Este movimiento fue clave porque dio pie a un final lleno de tensión. Finalmente Moisés se impuso en el rosco y Fer ha vuelto a la silla azul.

Moisés y Fer son dos grandes estrategas que quieren evitar la silla, ya que ha eliminado a numerosos concursantes después de la marcha de Rafa y Orestes. Y cada vez, los telespectadores van cogiéndoles más cariño.

No solo ellos, también el presentador. Roberto Leal ya comparte diversas conversaciones personales con ellos, tras pasar tanto tiempo juntos. Una muestra de ello es lo que sucedió hace unos días. El conductor detuvo la dinámica habitual del programa para aclarar uno de los mayores secretos del joven. El compostelano aclaró un importante punto sobre su identidad: "De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando, no pasa nada". Después, ha explicado que "es como pasar de lo formal a lo informal".

Roberto Leal recogía el guante y aclaraba: "Nosotros ya somos casi colegas. Te dicen 'Fer' tus colegas entonces, ¿no? Este momento de intimidad ha motivado otra confesión por parte de Roberto Leal: "Es el paso del tiempo. A mí me dicen 'Rober'.

El sevillano destacó el parecido del concursante con el baloncestista gallego Fernando Romay: "Parecías un ventrílocuo porque os dais cierto aire".