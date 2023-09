Edmundo Arrocet, que fue pareja de María Teresa Campos durante seis años, ha intervenido por teléfono en 'Espejo Público' tras la muerte de la comunicadora. Susanna Griso ha hablado en directo con el humorista, a quien ha empezado refiriéndose como "el último gran amor de María Teresa".

"Viví seis años con ella y fui muy feliz", respondía Edmundo, que ha definido el fallecimiento de su expareja como "una pérdida para todos nosotros, sobre todo para la familia y toda la gente que la quería". "Estoy en América y no me lo imaginé nunca, de verdad", ha reconocido.

El chileno también ha compartido cómo se ha enterado de la triste noticia: "Me llamó mi representante hoy por la mañana para decirme que Teresita ya no estaba con nosotros". Además, ha asegurado que desconocía el delicado estado en el que se encontraba: "Llevo mucho tiempo fuera y no estaba al tanto".

"La última vez que hablé con ella fue el día que me despedí de ella", ha recordado Edmundo, recuperando su momento más polémico con María Teresa: "La gente dijo que fue por un whatsapp y eso es una de las mentiras de las que duele el alma (...) había mucha comunicación entre nosotros y lo demás son inventos chinos".

Por otro lado, ha señalado que les escribirá un mensaje a las hijas de María Teresa para darles el pésame, aunque ha confesado que tiene "un poco de sentimientos encontrados con ellas porque no se portaron bien conmigo".

También ha mantenido un encontronazo con el arquitecto Joaquín Torres, amigo de Terelu, que le ha reprochado su comportamiento con María Teresa en los últimos tiempos: "Eres un gran cínico. Por dignidad tendrías que respetar el dolor de la familia y no decir que te duele. ¿Qué te duele? No te duele nada. ¡Si llevas seis años sin aparecer!". "Cada persona puede pensar lo que quiera, pero creo que estás desacertado", se ha limitado a responder Arrocet.