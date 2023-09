La cuenta atrás para la llegada de 'That's my jam' a España está a punto de acabar. Movistar Plus+ ha anunciado este jueves que la versión española del formato presentado por Arturo Valls se estrenará en su catálogo de contenidos el próximo lunes 2 de octubre.

That's My Jam España' es un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades y conocimientos musicales y vocales.

Amaia Romero, Rigoberta Bandini, Nathy Peluso y Paco León son los primeros cuatro valientes que se atreven a pisar el espectacular plató del programa. Con un ritmo trepidante, todo el que pasa por 'That's My Jam' tiene que cantar, sepa o no, someterse a karaokes musicales poco convencionales, a pruebas de mímica mientras bailan, a juegos de preguntas y respuestas (con pelucas puestas) o entrar en una pecera en la que, si cantas mal o tienes mala memoria, te mojas...

"Aterriza en Movistar Plus+ un programa que lo tiene todo: espectáculo, música, humor, grandes invitados ¡y un oso polar! Y también una banda capaz de tocar cualquier cosa, hasta la fibra sensible del espectador". Con estas palabras inaugura Arturo Valls el primer programa de 'That's My Jam España', momentos antes de que el propio presentador y Nathy Peluso se atrevan a entonar juntos un clásico crooner, de que Rigoberta Bandini demuestre que puede emular a dos de sus cantantes favoritas con un tema de C Tangana, de que Amaia se lance a hacer una versión flamenca de un himno clásico de los ochenta y de que Paco León se convierta (a su manera) en Pitingo.

Movistar Plus+ continúa con 'That's My Jam' su apuesta por el mejor entretenimiento, talento y humor con la versión española del show de éxito de la cadena estadounidense NBC presentado por Jimmy Fallon. La adaptación de este formato tiene a Arturo Valls como presentador y productor y cuenta con su propia banda, dirigida por Víctor Elías.

'That's My Jam España' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Lacoproductora (PRISA Media), la productora Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), una división de Universal Studio Group.

La versión original de 'That's My Jam' está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. La primera temporada alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales. 'That's My Jam España' es la sexta versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en la actualidad en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Mongolia.

'That's My Jam' tiene licencia a nivel mundial por NBCUniversal Formats, que es parte de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group. (That’s My Jam is licensed globally by NBCUniversal Formats, which is part of Universal International Studios, a division of Universal Studio Group).