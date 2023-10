La noticia de la cancelación de 'Sálvame' fue toda una sorpresa, incluso para sus propios trabajadores. El exdirector del programa, David Valldeperas, ha revelado más detalles de la decisión que tomó Mediaset y ha contado cómo se enteró el. Acudió hace unos días como invitado a 'Querido Hater...', un pódcast exclusivo en Podimo, donde además, dejó perlas para algunos colaboradores.

Afirma haberse enterado del fin de 'Sálvame' como el resto de España, por la prensa: "Era un viernes a las siete yo me iba y al salir me envía la redacción la noticia que había salido, con fecha y todo. Y pensé que era una fake news, pero tenía demasiados detalles y al leer el texto envié un mensaje a los productores. Había estado con ellos por la mañana y entendía que una noticia así me la comunicarían. Les envié un mensaje y me respondieron: 'Espera un momento'".

Hacerlo sin avisar previamente, fue para él "una falta de respeto al programa entero y a todo el mundo. Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás, no nos lo merecíamos. Me sentó fatal", se sincera.

Valldeperas explica el motivo: "Era un golpe de Estado. Esa era la hoja de ruta prevista, pero había un golpe de Estado y lo ejecutaron. Yo creo que el fin de 'Sálvame' responde a un cambio de línea editorial".

Aun así, le quita importancia a que la política fuera clave en la decisión de Mediaset. "Yo creo que se nos da una dimensión que no es tal. 'Sálvame, fuera de ciertos momentos, era un programa de entretenimiento donde la política no entraba", opina el exdirector.

También confirma que hubo presiones para modificar el programa, algo imposible según él. "Modificar el tono del programa era imposible porque tendría que ser de otra manera y con otra gente, entonces era algo que ya venía de atrás. Cuando algo coge tanto poder y tiene tantas horas de visión, ¡ojo! Hay nerviosismo fuera y dentro de la cadena", dice.

Su mayor decepción

Sin embargo, la mayor decepción de Valldeperas durante todo 'Sálvame' fue, nada más y nada menos, que un excolaborador. "Me llevé una decepción muy grande. Él estuvo mucho tiempo, era una persona que conoce este mundo a la perfección y no entiendo lo que le ha pasado", decía. Esa persona, mostró, según Valldeperas, "desprecio" al hablar de sus excompañeros, "intentando dañar lo que él sabe perfectamente que es un trabajo durísimo y lo ha hecho de manera pública, y sobre todo porque esa persona conoce la cocina de este programa y de este mundo. Se ha dedicado a esparcir mucha mierda alrededor de un programa que le hizo crecer y ganar mucho dinero".