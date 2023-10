Desde el pasado sábado, los medios de comunicación tienen la vista puesta en Oriente Medio por la guerra entre Israel y Hamás. Una de las coberturas más detalladas está siendo la de TVE, a través de sus servicios informativos y de programas como 'La Hora de La 1'. El magacín matinal ha abierto su entrega de este miércoles, 19 de octubre, poniendo el foco en la masacre que tuvo lugar durante la tarde de ayer en un hospital de Gaza, donde perdieron la vida al menos 500 personas.

A lo largo del programa, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala han entrevistado a Juan Rodríguez Garat, almirante retirado de la Armada Española. "Lo que hay ahora en la franja de Gaza es una guerra, declarada por Israel y que legitima el ataque terrorista previo de Hamás del día 7 de octubre", ha comenzado diciendo el invitado en un controvertido discurso: "Me temo que muchos de los que han acusado a Israel de cometer crímenes de guerra, y no digo que no haya alguno, que sí que lo hay, no se han leído el convenio".

"No es verdad que en un contexto bélico no se pueda bombardear a los civiles cuando protegen actividades militares, todo lo contrario. Si hay civiles siendo utilizados como escudos humanos para proteger una acción militar de cualquier bando, el crimen de guerra lo comete quien los utiliza, no quien bombardea", ha defendido Garat.

Rodríguez Garata: "No es verdad que en un contexto bélico no se pueda bombardear a civiles cuando protegen acciones militares. Al contrario, si hay civiles siendo utilizados como escudos humanos para proteger a una acción militar el crimen de guerra lo comete el que los utiliza" pic.twitter.com/klc4Rcroza — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 18, 2023

Estas palabras han causado el asombro de Intxaurrondo: "Almirante, ¿sabe lo que pasa? En ninguna situación consideramos que un ataque terrorista esté legitimado. En ninguna situación. Es decir, el ataque terrorista de Hamás no estuvo legitimado. Lo digo para que quede claro". "Lo sé, por supuesto", ha respondido el analista. La periodista ha recordado que el Derecho Internacional humanitario recoge dos elementos tipificados como ilegales: el desplazamiento forzoso y tener como objetivo a la población civil. "Los civiles están protegidos, los hospitales están protegidos, pero pierden esta protección (...) cuando se utiliza por un enemigo con fines militares", ha comentado Garat antes de que Marc Sala recordara que "se están bombardeando puntos en los que están Naciones Unidas". "Ayer se mataron a seis personas en un campo de refugiados, y las bombas venían de donde venían", ha subrayado el presentador.

Silvia Intxaurrondo: "¿Dónde está el límite?"

Garat ha admitido que hay que exigirle "proporcionalidad" a Israel, provocando las dudas de Intxaurrondo: "¿Puede matizarme una cosa? ¿Qué significa una respuesta militar proporcionada? ¿Dónde está el límite?". "El objetivo de ambos es diferente", ha dicho el invitado sin dar una respuesta clara, dando pie a que la presentadora insistiera en su pregunta poniendo sobre la mesa las cifras de las víctimas de los ataques israelíes en Gaza.

"¿Pero qué es proporcionado, almirante? Estamos hablando mucho de una respuesta militar proporcionada, pero ahora mismo llevamos en ataques israelíes, más allá del ataque al hospital, 3.000 muertos. De ellos, más de 1.000 son niños. ¿Esto podría ser proporcionado?", se ha preguntado.

"La ventaja militar tiene que ser superior a las víctimas civiles. Si en un hospital donde hay 1.000 heridos hay un francotirador, y uno lo destruye, puede considerarse criminal de guerra. En cambio, si hay 1.000 francotiradores, aunque haya 1.000 heridos dentro, se puede bombardear. La ventaja militar sería superior", ha asegurado el invitado.

"Pues almirante, vamos a dejar esta conversación aquí porque, efectivamente, hay abierto un procedimiento digital dentro de la corte penal internacional, ante el cual, tanto una parte como la otra puede presentar pruebas y alegaciones", ha zanjado la periodista de TVE.