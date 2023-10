Ana Obregón acudió durante la noche del sábado al plató de 'Col·lapse', el talk show dirigido y presentado por Ricard Ustrell en TV3. Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando el periodista puso sobre la mesa el nacimiento de Ana Sandra, la nieta de la actriz nacida el pasado mes de marzo en Estados Unidos.

"Tener un hijo no es un derecho", recordó el presentador después de que la actriz defendiera la técnica de la gestación subrogada, prohibida en España. "Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. Madre mía, no hay nada más bonito", defendió ella ante la insistencia de Ustrell: "Eso sí, pero no es un derecho".

"¿Cómo que no es un derecho? No te entiendo", reconoció Obregón durante su conversación con el comunicador, que reiteró sus palabras: "No tienes derecho, por haber nacido, de tener hijos. Tienes derecho a la vivienda, por ejemplo". "Tengo derecho a tener los hijos que me de la gana", comentó la invitada.

Unas palabras en las que Ustrell introdujo un importante matiz: "No, puedes tener los hijos que te dé la gana según tus condiciones físicas en España". "Si es que yo no te hablo de España, me da igual", replicó Obregón.

"Puedes adoptar", planteó Ustrell como alternativa sin convencer a la bióloga. "No, porque no es tu sangre", argumentó la actriz en medio de un ambiente cada vez más tenso: "¿Quién dice que sea una obligación? Es lo más maravilloso del mundo. Yo he conseguido un milagro, que es cumplir la última voluntad de mi hijo".

Además, insistió en que no se trata de "un capricho": "Que en España no sea legal la gestación subrogada me da igual". "En España dentro de poco va a estar prohibido todo, nos prohíben todo", llegó a decir Obregón en la entrevista, donde reconoció que su único objetivo era cumplir el deseo de Aless: "Lo he hecho por mi hijo, absolutamente. Por mí no he hecho nada".