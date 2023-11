En este mundo convulso que nos toca vivir no cesan de sucederse los conflictos. Cuando aún no estábamos repuestos de la noticia de que Europa volvía a vivir una guerra, la de Ucrania, ahora la historia interminable entre Israel-Palestina vive un nuevo episodio, que parece ser que está rebasando todos los límites. Aunque eso no nos debe hacer olvidar que hay muchos conflictos y guerras enquistados a lo largo del planeta que no deben quedar en el olvido y otros que salen de pronto de un letargo que solo es ficticio.

Para recordarnos un episodio que sacudió a nuestros país aunque sucedía a miles de kilómetros, el de uno de los secuestros más famosos realizado por el Estado Islámico a una veintena de periodistas internacionales y cooperantes, entre los que se encontraba el reportero de El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, Marc Marginedas, ‘Nits sense ficció’ estrena este martes, 7 (22.05 horas) el documental ‘Retorn a Raqqa'. En él el periodista Albert Solé viaja con Marginedas para revivir la pesadilla que este último vivió junto a 19 compañeros más (15 hombres y cuatro mujeres) entre palizas diarias y amenazas de muerte. Seis de ellos no han podido contarlo porque acabaron siendo ejecutados. Uno no regresó. Un trabajo de Albert Solé Producido por Minimal Films y coproducido por 3Cat, este documental de Albert Solé y Raúl Cuevas, el trabajo es la crónica de cómo vivió ese cautiverio el periodista catalán tras ser secuestrado el 3 de septiembre de 2013 en Siria. El corresponsal y enviado a zonas de conflicto de El Periódico no había regresado al país donde había vivido esa pesadilla dese su liberación, que se produjo en maro de 2014. Tuvieron que pasar varios años , y recolocar su mente, para que accediera a la propuesta del director del documental, el periodista Albert Solé, autor de trabajos como ‘Bucarest, la memoria perdida’ (en el que realiza una búsqueda personal sobre su propia memoria y la de su padre, el político Jordi Solé Tura, uno de los redactores de la Constitución, que falleció en 2009) que recibió un Goya a la mejor película documental. Aunque también atesora dos premios Gaudí, cuatro Biznaga del Festival de Málaga y reconocimientos varios en otros certámenes internacionales. 'Retorn a Raqqa’, galardonado con el Premio Panorama al DocsValència de este año por el valor documental de sus testimonios, la contención en el estilo narrativo y el acierto en la selección de recursos audiovisuales al servicio de la historia, muestra, asimismo, las gestiones de la familia y de los compañeros de El Periódico para contactar con los secuestradores y conseguir ayuda para devolverlo a casa. Y para reconstruir el calvario vivido se acude a ilustraciones y animaciones que recrean los malos tratos, las humillaciones, el miedo y la impotencia que marcaban el paso de las horas entre las paredes de los tres edificios, convertidos en prisiones, donde convivieron. En uno de ellos encuentra al periodista Javier Espinosa y al fotoperiodista Ricard Garcia Vilanova, también secuestrados. Y allí todos ellos encuentran a los Beatles, el apodo que recibían cuatro combatientes de ISIS de origen británico conocidos por su extrema crueldad. En manos de psicópatas “Volver a Siria me permitiría cerrar esta página de mi vida y enfrentarme a los fantasmas del pasado”, declara Marginedas. “Un alto mando yihadista me dijo una frase que nunca olvidaré: ‘Tú has venido aquí dos veces (las que había cubierto el conflicto en el país anteriormente). Te ha salido bien, pero esta vez te mataremos’'”, relata. “Disfrutaban viendo sufrir a la gente. Ahora tengo claro que los psicópatas de las películas existen de verdad”, cuenta. “Había ejecuciones ficticias con la pistola en la cabeza y el cuchillo en el cuello. Eran muy crueles”, recuerda, por su parte, Espinosa. Marginedas fue el primer liberado. Lo dejaron en un descampado junto a la frontera con Turquía. Luego quedaron en libertad Espinosa, Garcia Planas y nueve secuestrados más. A los de nacionalidad estadounidense o británica, los ejecutaron. Salvo uno, John Cantlie, que se convirtió en propagandista de Isis y no se ha sabido nada más de él. “Ser a la vez informador y protagonista me permitió ver cosas que jamás hubiera visto”, relataba Marginedas en una entrevista en El Periódico a la vuelta de ese viaje, en la que habla de cómo vivió ese duro episodio de su vida. “En el hospital de Aleppo, donde estuve un mes, había unas mantas en el suelo y una botella de agua, y me dije: esto es lo que tengo para ser feliz. Creo que la felicidad es una decisión personal”, aseguraba. Y concluía, con respecto a sus sentimientos en esa viaje que muestra ‘Retorn a Raqqa’: “Sentía algo similar a lo que experimentó el superviviente de un campo de concentración alemán. Pero no ha sido una terapia –la seguí durante un año, en privado–, sino una forma de mostrar al público una historia que ni mucho menos está acabada”. Otro documental sobre sus carceleros Tras la emisión de 'Retorn a Raqqa', a las 23.15 horas, se estrenará, también en TV3, 'Los guardianes de rehenes', los estremecedores relatos personales de los brutales carceleros los 'Beatles', de la célula del horror de estado islámico