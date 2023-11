La política está más presente que nunca en 'El Hormiguero'. Pablo Motos llevaba a su plató hace unos días al exvicepresidente Alfonso Guerra, que criticó duramente a Pedro Sánchez tras su investidura. Y anoche, durante la visita de Arturo Pérez-Reverte, el nombre del presidente del Gobierno volvió a colarse en el programa de Antena 3.

Sin andarse con rodeos, después de que el escritor manifestara que el nacionalismo y la religión son "los dos cánceres" de la sociedad, Pablo Motos quiso conocer la opinión del escritor sobre el líder del Ejecutivo: "¿Qué te parece lo que está haciendo Pedro Sánchez con Puigdemont?".

"Yo estoy en contra de la amnistía, me parece mal", comenzó diciendo Pérez-Reverte antes de ampliar su respuesta: "Entiendo a Pedro Sánchez, es un personaje fascinante". "Lo he definido alguna vez como un aventurero de la política, un pistolero, un asesino. Es un tipo que no repara en nada. Tiene el instinto asesino de los jugadores de ajedrez".

Arropado por los aplausos y las risas en plató del público de Motos, el invitado aseguró que Sánchez "no se ha leído un libro en su vida". "O ha leído muy pocos", matizó sobre el presidente. También dijo que es "valiente, tenaz y atrevido" para, seguidamente, darle un nuevo golpe: "No tiene escrúpulos".

"Sabe que lo indultaron en las elecciones. Sabe que el español olvida, que el domingo con la cerveza y la terraza ya se ha olvidado. Nos ha tomado el pulso muy bien, está jugando de una manera extraordinariamente inteligente con todos nosotros", continuó diciendo.

Después de afirmar que "casi todos los políticos son infames y venderían a su madre", volvió a poner el foco en Sánchez: "Vende a su madre pero no la entrega. Entrega a la nuestra en vez de a la suya". "Además, nos convence de que es la suya la que ha entregado. Para eso hay que valer", apuntó.

Pérez-Reverte, que también reconoció que el líder del PSOE "ha hecho cosas que están muy bien" en el aspecto social, no quiso hablar sobre la amnistía ni sobre Puigdemont a pesar de la insistencia de Motos. "Sobre eso no quiero hablar. Me parece mal, eso es todo. Esa es mi postura, no me metas en ese jardín", zanjó.