Ana Rosa Quintana no se ha quedado callada ante la mención que le hizo Miriam Nogueras una de sus intervenciones desde el Congreso de los Diputados. La presentadora ha respondido por alusiones a la diputada de Junts, que pidió "poner nombre y apellidos a los responsables de los medios de comunicación que han contribuido de manera consciente a toda esta estafa, a esta macrooperación contra el independentismo catalán y también contra Cataluña".

"Entiendo que nombres como Ana Rosa Quintana, Mauricio Casals, Ferreras y sus altavoces se puedan sentir aludidos con esta intervención", aseguró Noguera, añadiendo que "jamás han querido voluntariamente acabar con este lastre".

Después de advertir a Xavier Sardà de que no viese el video, ya que la conoce personalmente, Ana Rosa procedió a contestar directamente a Miriam Nogueras desde la mesa de 'TardeAR': “Les quiero decir una cosa: me la sopla, me da igual. Lo que diga esta señora me da lo mismo".

"Es una señora que está haciendo de portavoz de su jefe", continuó la comunicadora en clara alusión a Carles Puigdemont, contra también arremetió: "A ver, su jefe es un señor todavía delincuente. Luego le amnistiarán, pero todavía es delincuente, huido de la Justicia, huido de un maletero, que es una cosa muy fea... Por lo menos Junqueras tuvo la dignidad de quedarse y estar con los suyos".

A su vez, Ana Rosa también aprovechó la ocasión para criticar al Gobierno, que ha podido investirse gracias a los votos de Junts: "Me preocupa que esté ahí diciendo esto y que haya un Gobierno entero, que haya muchísimos diputados y que todos estén callados y en silencio. Esto es lo que realmente me preocupa”.