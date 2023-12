Después del bautizo de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, todas las miradas estaban puestas este lunes en Alessandro Lequio. El colaborador, que optó por no acudir a la ceremonia, ha explicado este lunes en 'Vamos a ver' el motivo por el que ha preferido mantenerse al margen de dicho evento.

"Con todo el respeto al programa, y a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada ni diré nada que tenga que ver con mi hijo", ha empezado diciendo el italiano después de que el magacín emitiera un vídeo con imágenes del bautizo.

No obstante, Joaquín Prat ha presionado para intentar sacarle unas declaraciones. "¿Te invitaron?", le preguntó el presentador a su compañero, que respondió de manera afirmativa: "Sí, sí, por supuesto".

Una invitación que prefirió ignorar, ya que ni siquiera llegar a contestar al mensaje de Obregón. "El no contestar es un poco una declaración de intenciones", ha señalado Prat, afirmación que Lequio ha matizado: "No, es simplemente no contestar. No va con segundas".

"No va contigo nada de esto", ha insistido el conductor del magacín, unas palabras que el colaborador respaldaba: "Lo sabéis. Nada". "Entiendo que ambos respetáis las posturas, tan opuestas, del uno y del otro", añadía Prat para zanjar el tema. "Absolutamente", se ha limitado a apuntar Lequio.