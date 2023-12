Ana Terradillos ha contado este martes con un invitado muy especial en 'La mirada crítica'. La presentadora ha entrevistado en directo a Oriol Junqueras, que ha analizado el escenario político actual y asuntos concretos como la ley de amnistía, los pactos de ERC con el PSOE o su relación con Carles Puigdemont.

La gran sorpresa ha llegado al final de la entrevista. Junqueras se ha levantado de su asiento para incorporarse a la mesa de colaboradores, donde esta mañana participaban Esther Palomera, Javier Casqueiro, José Luis Pérez y Esther Esteban.

Cuando Terradillos ya le había despedido, el presidente de ERC se ha animado a unirse a la tertulia. "Claro que sí, esto es el directo", comentaba la presentadora antes de pedirle a su equipo una silla para el político.

"Estamos improvisando", ha asegurado Junqueras mientras colocaba su silla a la derecha de Terradillos. "Ahora usted y yo vamos a escuchar lo que dicen los contertulios, que saben mucho y son muy interesantes", le ha dicho la periodista.

Palomera ha destacado el gesto "de valentía y honestidad política e intelectual" de Junqueras: "No todos los invitados políticos que vienen a este programa quieren sentarse aquí. No solo eso, si no que exigen no sentarse aquí con el resto de contertulios".

Tras escuchar las valoraciones de los colaboradores y responder a todas ellas, Terradillos le lanzaba una propuesta: "¿Y si le ficho como contertulio?". "A lo mejor me apunto", ha admitido Junqueras: "Me he dedicado durante unos cuantos años a la televisión. Nadie se acuerda de ello, pero estuve trabajando un tiempo en Extremadura como ayudante de realización".