Los concursantes de 'OT 2023' salieron el pasado fin de semana de la Academia para disfrutar de la Navidad con sus familiares y amigos. Aunque algunos aseguran que han preferido mantenerse al margen de lo que está ocurriendo en las redes sociales, otros han confesado que sí han ojeado lo que comentan sobre ellos los seguidores del talent show. Una de ellas es Salma, que afirmaba estar "más tranquila" al descubrir los motivos por los que había recibido críticas: "No es un conflicto real".

Pero además, también compartió su sorpresa por la percepción errónea que, según recalcó, tienen los espectadores sobre las relaciones que existen dentro de la Academia. "Me he dado cuenta de que son dos cosas superdiferentes", afirmó en una conversación con Chiara: "Es una realidad paralela". "La gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay", dejó caer.

Una afirmación que fue cobrando sentido a lo largo del día, ya que la malagueña fue dando más detalles. "Estoy triste por cosas personales", reconoció en su clase con Abril Zamora. Además, en su charla con la profesora de interpretación, explicó que estaba mal por algo que había ocurrido "después" de volver a la Academia.

🧵 Abro hilo recopilatorio con todo lo que ha hablado Salma hoy sobre su relación con Violeta.#OTDirecto26D #OTDirecto27D pic.twitter.com/BQfPKccIe0 — sergio | ot_era.mp3 (@escaos99) 26 de diciembre de 2023

Fue en una conversación posterior con Martin cuando Salma pronunció las palabras que han revolucionado a los seguidores del canal 24 horas del talent show: "Llevo un mes sin dormir sola". La concursante acabó derrumbándose mientras su compañero intentaba animarla. "Me siento superabandonada. He hecho tanto por ella... No me lo esperaba así", continuó diciendo: "¿Cómo voy a dormir ahora si estoy acostumbrada a hacerlo de una manera?".

Martin le recordó que podía contar con él y con otros compañeros como Juanjo, Naiara o Chiara: "No tengas ningún reparo en pedir ayuda, apoyo y comprensión". Esto dio pie a que los seguidores del programa empezaran a compartir sus teorías al respecto, señalando a Violeta como la persona de la que estaba hablando.

La principal hipótesis es que entre ellas podría haber existido algo más que una amistad, algo que podría haber cambiado tras el reencuentro de Violeta con su pareja en su regreso a casa. Aunque es imposible confirmar lo que ha sucedido, el debate en redes sociales está servido ante uno de los mayores "salseos" de la edición.