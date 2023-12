Ángel Cristo se ha convertido en la baza principal de 'De Viernes'. Desde su estreno, ha sido protagonista de prácticamente todas las entregas, y anoche volvió a suceder lo mismo, pues Ana Herminia, su pareja, fue una de las invitadas del programa.

Allí ha desvelado un desconocido momento en la biografía de Ángel Cristo Jr.: su intento de suicidio. Según narra su pareja, en el año 2009 y tras una pelea con Bárbara Rey, el hijo del domador intentó quitarse la vida: "Creo que ha sido lo más difícil que Ángel ha tenido que contar. Esa noche después de la pelea que tuvo con su madre, que lo he dicho siempre, me pareció que fue una tontería que se escapó de las manos y si me hubiesen escuchado ambos no hubiese tenido que pasar todo lo que pasó"

Además, también ha desvelado cómo se lo contó el hijo de la vedette: "En ese momento, llorando, me contó que en 2009 el cogió la pistola de su padre, se montó en su coche, se fue a un descampado agarró la pistola, se la puso, disparó y gracias a Dios la bala no salió y que luego él disparó y sí salió la bala".

La invitada ha confesado que ese verano pasó bastante miedo: "Yo lloraba todos los días, cuando a Ángel le tocaba venir a Madrid, cada vez que se montaba en ese coche le pedía a la virgen de la Milagrosa que me lo trajera de vuelta y cuando Ángel no me cogía el teléfono me volvía loca".