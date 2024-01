'Vamos a ver' abordó entre sus contenidos del jueves, 11 de enero, las imágenes de la fiesta del rey emérito en Abu Dabi con motivo de su 86 cumpleaños.

Una celebración que contó con unos cien invitados y en la que tampoco faltó la bandera de España, un aspecto sobre el que Joaquín Prat se pronunció con firmeza desde el magacín que presenta en Telecinco.

"Mucha bandera de España ahí en Abu Dabi", dijo con ironía después de que el programa emitiera las imágenes en cuestión. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, el periodista le lanzó otro dardo al rey Juan Carlos: "Solo decir una cosa. El más patriota es el que más contribuye".

"¿Cómo se demuestra el patriotismo?", planteó Prat para continuar con su alegato, sacando pecho por los impuestos que ha pagado durante toda su trayectoria profesional: "Y te lo dice alguien que lleva con sus ingresos fiscalizados los 23 años que llevo trabajando. No se le ha escapado a Hacienda ni un puto duro de todo lo que he ganado yo".

"Y yo no me envuelvo en la bandera de España, que podría hacerlo. Aunque solo sea por todo lo que he contribuido", dejó caer al presentador antes de rematar de esta forma su mensaje al emérito: "Que tomen nota otros".