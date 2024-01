El tenso abandono de Ágatha Ruiz de la Prada en 'Bailando con las estrellas' continúa generando muchas reacciones. Una de las más destacadas fue la de Carmen Lomana, exparticipante de 'Más que baile' y azote declarada de la diseñadora, que fue muy tajante a la hora de dar su opinión al respecto en su perfil de Twitter.

"La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad", declaró la socialité en un tuit.

Posteriormente, en un segundo tuit, Lomana no cesó en su crítica y siguió atacando a Ruiz de la Prada a través de la mencionada red social: "La cadena Telecinco debería saber a quien contrata. Si Agh (Ágatha Ruiz de la Prada) es arrítmica no puede vender eso como un valor, diviendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz no hagas perder el tiempo".

"Lo que vi ayer supera todos las líneas rojas. Tengo que decirlo y lo digo. Yo baile en 'Mira quien baila' y fue maravilloso, agotador, a veces frustrante, pero es cuestión de querer, de no doblegarte y disfrutar del baile y aprendercon los mejores", contestó Carmen Lomana a un seguidor, que le cuestionó por poner dicha crítica.

Cabe recordar que, el pasado sábado, Ágatha Ruiz de la Prada no empezó con buen pie en la nueva edición de 'Bailando con las estrellas'. La diseñadora abandonó muy cabreada el nuevo talent de baile de Telecinco después de que no estuviese muy conforme con la puntuación que le había otorgado por el jurado tras su actuación, que la situó en la última posición con 22 puntos: "Me quedo con cero ilusión".

"Es que es lo contrario a lo que me habían dicho. No soy tonta, me han dicho 'vamos a juzgar a cada uno según su categoría', y no puede ser", aseguró la diseñadora antes de que se marchase de la sala de espera de muy malas maneras, llegando a hacerle un feo gesto a Valeria Mazza.