Jennifer Hermoso se ha convertido en la primera invitada de la nueva temporada de 'Planeta Calleja' en Cuatro. La flamante campeona del mundo de fútbol, en el ojo del huracán por el beso que le propió Luis Rubiales -entonces presidente de la RFEF- durante la celebración del título, ha abierto su corazón con Jesús Calleja.

Desde Islandia, y mostrando una faceta mucho más cercana e íntima de lo que aparenta, la jugadora se ha sincerado sobre lo durísimas que fueron las semanas posteriores al hito histórico que lograron las chicas de 'La Roja' por algo que, desgraciadamente, no tenía nada que ver con el deporte y sobre lo que por primera vez ha hablado en televisión.

"Yo no busqué ese momento"

"Fue el mejor momento de mi vida. Según pita el final, no tengo más techo. Era campeona del mundo. No podía imaginarme lo que vendría después. Minutos después", ha recordado emocionada, revelando cómo se sintió tras el 'pico' de Rubiales: "Sigo riendo. ¿Cómo no voy a seguir riendo? Me juzgan porque seguía riendo y seguía disfrutando". "Yo no busqué ese momento. No tenía premeditado nada. Ni eso ni lo de después. Estaba siendo campeona del mundo, toda España estaba alucinada con nosotras, y ese momento era imposible meterte y decir '¿qué me ha pasado?'. Nada más salir lo comenté, pero todo lo que vino después fue mucho peor que ese momento", ha confesado.

"Justo en los días antes de irme a México a mi madre le dio un ictus"

Aunque en un primer momento -y a pesar de que como explica sufrieron presiones tanto ella como su entorno- guardó silencio, Jenni siempre tuvo claro que el del presidente de la Federación Española de Fútbol era "un acto que había que denunciar". "Si no lo hubiese hecho hubiera tenido cosas extradeportivas que quizá hubieran ayudado mucho" ha afirmado sin entrar en detalles, dejando claro que si dio el paso al frente de demandar fue para que ninguna chica sufra lo que le ha pasado a ella tras convertirse en campeona del Mundo.

Persecución mediática

También se ha sincerado sobre la "persecución mediática" que vivieron ella y sus familiares y, entre lágrimas ha desvelado que poco después de estallar la polémica con Rubiales, su madre sufrió un ictus: "Yo pensaba que debía ser muy difícil ver a tu hija cada día en la televisión. Solo pensaba en ella, me da mucha rabia porque ella es el pilar de mi vida. Además de todo esto, justo en los días antes de irme a México a mi madre le dio un ictus. Fui yo quien la encontró en el suelo y a parte de todo lo que llevas, que pasen esas cosas, pues imagínate", ha contado sin poder contener las lágrimas.

Sin embargo, y como asegura, "siempre merecerá la pena" si se producen los cambios que buscaba la Selección Femenina de Fútbol y si con su comportamiento puede evitar que lo que le ha pasado a ella se repita en un futuro con otras. "Hemos ganado más que una estrella en el Mundial. Todo el mundo debería ser feminista porque no es una cuestión de guerras. No es una lucha entre el hombre y la mujer", ha sentenciado.

Una charla íntima con Jesús Calleja en la que Jenni también ha hablado de amor, revelando que en este momento no hay nadie que ocupe su corazón. "Vivir conmigo es lo mejor que he descubierto últimamente. Yo era una persona que no separaba mi vida personal del futbol, y si a mi me pasaba algo fuera en el fútbol era un desastre. He llegado a un punto de estabilidad, de encontrarme" ha confesado, explicando que nunca ha tenido la necesidad de contar a su familia que es homosexual "porque aunque era un tema tabú, la gente sabía que me gustan las chicas aunque no lo haya dicho abiertamente".