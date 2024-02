María Peláe también está en la pugna por ganar el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2024. La cantante malagueña regresará esta noche al escenario del Benidorm Fest 2024 con 'Remitente', una canción que volverá a defender con una puesta en escena con la que recuerda uno de los capítulos más trágicos de la Guerra Cívil en Málaga, su tierra natal.

La malagueña también opciones a la victora después de logar la segunda posición del jurado porofesional y las terceras posiciones, respectivamente, del panel demoscópico y el televoto. YOTELE habla con María Peláe sobre sus sensaciones con 'Remitente' antes de la gran final del Benidorm Fest 2024.

Dejaste muchas bocas abiertas en esta edición con tu actuación en el Benidorm Fest. ¿Cómo te sientes a escasas horas de la final?

Pues era la intención. Yo ya venía avisando que la puesta en escena iba a ser fuerte, iba a ser muy al nivel y al estilo que la canción requería. Estoy muy contenta con cómo salió, cómo la gente lo recibió y mañana a echarle todo el power del mundo, por supuesto.

Como viste en momentos de resultados, porque fue muy valorada por el público, por el demoscópico y por el jurado. Por ejemplo, para poner en contexto, segunda por jurado, si no me equivoco y tercera por demoscópico y público. ¿cómo te sentiste?

Pues contentísima. Cuando una se tira un montón de meses currando en algo y con todo el equipo. Y encima se recibe bien y se valora que menos que estar felino y agradecía, muy agradecida, sobre todo, de eso.

Sobre todo, una puesta en escena que fue un mensaje muy fuerte, muy fuerte. O sea, me imagino que fueron muchas horas de curro de darle a la cabeza para encontrar esa puesta en escena.

Sí, el tema es complejo. 'Remitente' es una canción para escucharla varias veces, de las que yo digo que como algunas películas que las tienes que ver unas cuantas veces y cada vez que la ves, das con una tecla diferente y luego, en remitente, hemos conseguido eso. Una vez que sacamos el videoclip, lo expandimos un poco más y con la puesta en escena pretendíamos llevar eso al momento y al directo con todo lo vivo que hay en el directo. Entonces, yo creo que por eso precisamente por lo menos en el escenario lo vivimos así, el tener el corazón en un puño y creo que eso traspasó la pantalla y estamos muy contentos de haber conseguido eso.

¿Estás contenta con la actuación y el sonido que se vió y escuchó el pasado jueves?

Pues a ver, yo creo que hay cosas a perfilar en todos los sentidos y es lo bueno de ser exigente con una misma y con todo en general, y yo creo que en esta final el sonido va a ser mejor todavía, porque hay cosas que no estaban como nosotros pretendíamos, pero sé que se van a solucionar, porque también es verdad que han puesto todos los medios para que se solucione.

¿Cómo llevas que esa vorágine de tener tan seguida la semifinal, los ensayos y la final?

Me falta un potaje (risas). Ahora mismo me comería un potaje porque, como bien dices, acabamos súper tarde, he dormido, creo que han sido tres horitas, y tal cual, ya por la mañana, la rueda de prensa, y ahora vengo del ensayo, o sea, es todo seguido, seguido, pero bueno, yo para eso soy mucho de Soy rock and roll y estoy acostumbrado, estoy acostumbrado también a cuando tú haces cuatro conciertos seguidos. De hecho, nada más que volvamos, tengo cinco sesiones seguidas de Lorca. Así que a hierro, a hierro.

Me imagino que también hay ganas de llegar a casa después de casi dos semana aquí ensayando y demás.

Sí, hay ganas, pero también es verdad que estoy disfrutando mucho el momento y gozándolo y al mismo tiempo trabajando mucho, porque desde que hemos llegado, no ha habido día en el que nos hayamos ensayado y hayamos tenido ahí una línea estricta para que después el trabajo tenga resultado.